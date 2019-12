-ABD'nin not görünümü "negatif"e çevrildi WASHINGTON (A.A) - 28.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti, not görünümünü ise "negatif"e çevirdi. Fitch, 16 Ağustos'ta ABD'nin not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti. Standard and Poor's (S&P) ise, 5 Ağustos'ta dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti.