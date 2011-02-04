-ABD'NİN MISIR SENARYOLARI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - ABD yönetiminin, Mısır yönetiminin önde gelen isimleriyle sürekli temas halinde kalarak, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek sonrasına ilişkin olası bir dizi senaryoyu görüştüğü bildirildi. Bu senaryoların önde geleni ise, "Mübarek'in çekilerek, iktidarı ordunun da desteklediği bir geçici hükümete devretmesi." Protestocular, Mübarek gitmediği sürece her tür öneriye kapalı oldukları için, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı da, kalan 7 ayını tamamlamak istediği için, beliren açmazı aşmak üzere ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, bir dizi senaryoyu Kahire ile müzakere ediyor. AP'nin haberine göre Obama yönetiminin adlarının açıklanmasını istemeyen yetkilileri, Mübarek'in derhal istifası, askerlerin desteklediği bir geçici hükümetin kurulması ve bu hükümete de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın başkanlık etmesi olasılığını, Mısırlı yetkililerle görüşmekte olduklarını belirtti. Amerikalı yetkililer, böyle bir hükümetin görevinin, ülkeyi bu yılın ilerleyen aylarında "serbest ve adil bir seçime götürmek olması gerektiğini" kaydetti. ABD'nin Mısır'a bir çözüm veya senaryo empoze etmek istemediğini belirten yetkililer, "ancak eğer barışçıl bir çözüm isteniyorsa, Mübarek hemen gitmeli" dedi. Muhalif liderlerden Muhammed el Baradey de bugün benzer bir öneride bulundu. Baradey de Mübarek'in hemen gitmesini ve 2-3 kişiden oluşacak bir başkanlık konseyinin başkanlığında bir geçici hükümetin oluşturulmasını, bu konseyde askerlerin temsilcisinin de yer almasını istedi.