ABD'nin, Mısır için aklındaki ilk isim: Ömer Süleyman

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Joe Biden bizzat aradı





Senato da ‘hemen git’ dedi



Mısır’daki halk isyanına hazırlıksız yakalanan ABD, 30 yıllık müttefiki olan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in derhal istifa etmesi yönünde bir plan üzerinde aralıksız mesai yapıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:New York Times’ın Amerikalı yetkililere ve Arap diplomatlara dayandırdığı habere göre, Obama yönetimi, ordunun da desteğini alan Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman’ın başında bulunacağı bir geçiş dönemi hükümetinin hemen kurulması konusunda Mısır’ın en üst düzey askeri komutanları ve siyasetçileriyle görüşüyor.Yetkililer tek seçeneğin bu plan olmadığını, ancak Obama yönetiminin en çok tercih ettiği seçeneğin Mübarek’in derhal gitmesi olduğunu söylüyor. Çözüme yaklaşıldığı iddia edildi. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’un birlikte hazırladığı plana göre, geçiş dönemi hükümeti Mübarek’in gitmesinin ardından muhalefetle birlikte çalışarak eylüldeki seçimlere kadar anayasal reform yapacak. Geçiş döneminin başına, Mısır Genelkurmay Başkanı Sami Enan ve Savunma Bakanı Muhammed Tantavi’nin desteğini alan Süleyman’ın getirilmesi planlanıyor. Reformların özgür ve adil seçimlere odaklanması öngörülürken, Mısır’ın en köklü muhalefet hareketi olan yasaklı Müslüman Kardeşler de çağrı yapılacak gruplara dahil ediliyor.NYT, ABD Başkan Yardımıcı Joe Biden’ın perşembe günü bizzat Süleyman’a telefon ederek “Mısır halkının arzularını tatmin eden demokratik bir hükümete geçiş için inandırıcı ve kapsayıcı müzakerelerin derhal başlaması gerekiyor“ dediğini de yazdı. Bu arada Savunma Bakanı Robert Gates de Mısırlı muadili Tantavi’yi hafta içinde en az dört kez arayarak durum değerlendirmesi yaptı.Konuyla ilgili NYT’ye konuşan Amerikalı diplomatlar ihtiyatlı davranırken, Mısırlı bir yetkili ise, “İstedikleri şey yapılamaz” dedi. Yetkili, Mısır Anayasası’nın devlet başkanının yerine başkan yardımıcısının değil meclis başkanının geçmesine olanak tanıdığını söyledi. Mısır Başbakanı Ahmed Şefik de “yasamaya ilişkin nedenlerden dolayı cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğundan” Mübarek’in, yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman’a devretmeyeceğini belirtti.Bu arada ABD Senatosu da Mübarek’i iktidarı geçici bir hükümete devretmeye çağıran karar tasarısını oybirliğiyle onayladı. Kongre’nin etkili isimlerden Cumhuriyetçi John McCain ve Demokrat John Kerry’nin hazırladığı tasarıda Mübarek’e, ‘demokratik bir siyasi sisteme düzenli ve barışçıl geçişi derhal başlatması’ çağrısında bulunuluyor. Bu arada BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un son günlerdeki yorumlarından rahatsız olan Mısır, BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla BM nezdinde sözlü şikâyette bulundu.Tahrir Meydanı’nda önceki gün çıkan çatışmaların ardından ordu dünkü gösteriye gelenlerin üzerini tek tek aradı. Meydan öyle kalabalıktı ki bazı göstericiler namaz kılacak yer bulmakta zorlandı.