T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'nin Minneapolis şehrinde patlama: En az 10 yaralı

Patlama sonucu yaralananların yanık ve yüksekten düşmeye bağlı travmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi

01 Ocak 2014 22:08


ABD'nin Minneapolis kentinde bir binada meydana gelen patlamada en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

2014 yılının ilk günündeki patlamanın neden meydana geldiği henüz belirlenemedi. Kentin itfaiye yetkilileri, sabah saatlerinde çok katlı bir binada meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktığını açıkladı. Yetkililer yangının henüz söndürülemediğini söyledi.

Yaralananların yanık ve yüksekten düşmeye bağlı travmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Dumanların yükseldiği binada mahsur kaldıkları belirtilen kişiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ETİKETLER

minneapolisabdyangınpatlama10 ölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24