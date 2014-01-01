ABD'nin Minneapolis şehrinde patlama: En az 10 yaralı



ABD'nin Minneapolis kentinde bir binada meydana gelen patlamada en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

2014 yılının ilk günündeki patlamanın neden meydana geldiği henüz belirlenemedi. Kentin itfaiye yetkilileri, sabah saatlerinde çok katlı bir binada meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktığını açıkladı. Yetkililer yangının henüz söndürülemediğini söyledi.

Yaralananların yanık ve yüksekten düşmeye bağlı travmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Dumanların yükseldiği binada mahsur kaldıkları belirtilen kişiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.