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Dünya

ABD'nin Menbiç'e asker sevkıyatı devam ediyor

1 kilometre uzunluğundaki konvoy Kamışlı'dan Menbiç'e gitti

02 Nisan 2018 17:57

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinden dün gece ABD ordusunun Menbiç ilçesine doğru yaptığı askeri sevkiyat devam etti

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki TIR konvoyunda, TIR'ların üzerinde yakıt tankerleri, askeri araçlar ve beton bariyerlerinin bulunduğu gözlendi.

DHA'nın haberine göre, Nusaybin ilçesinden çıplak gözle görünen sevkiyat dün akşam saat 21.00 sıralarında başladı. ABD ordusunun yaptığı belirtilen sevkiyatta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bir konvoy Kamışlı'dan çıkarak Suriye'nin batısı ve Menbiç kentine doğru hareket etti.

Konvoyda bulunan TIR'ların üzerinde askeri araçların, yakıt tankerlerinin ve bazı beton bariyerlerin olduğu görüldü.

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ABDMenbiçaskeri sevkıyat

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