T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'nin lazer silahı başarıyla denendi

Dünyanın en büyük havacılık şirketi Boeing, iki ay önce ürettiğini açıkladığı lazer silahını, dün başarıyla denediğini açıkladı...

28 Ocak 2009 02:00

Dünyanın en büyük havacılık şirketi Boeing, iki ay önce ürettiğini açıkladığı lazer silahını, dün başarıyla denediğini açıkladı...

Şirketten yapılan açıklamada, bir Hummer cipin üzerine yerleştirilen lazer silahının, yüksek dereceli lazer ışınıyla, ilk kez bir insansız hava aracını vurarak düşürdüğü belirtildi.

36 milyon dolar ARGE bütçesiyle, ABD ordusu için denen bu lazer sisteminin 2016 yılından itibaren Amerikan ordusunda kullanılacağı belirtiliyor.

Boeing, New Mexico'daki bir çölde gerçekleştirilen testin başarılı geçtiğini ve bundan sonra denemeleri artıracaklarını söyledi. Böylece, dünyadaki ilk kez bir lazer silahı ile uçak düşürülmüş oldu.

Amerikan ordusunda kullanılacak olan lazer silahı tank ve uçaklara takılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24