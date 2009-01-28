ABD'nin lazer silahı başarıyla denendi

Şirketten yapılan açıklamada, bir Hummer cipin üzerine yerleştirilen lazer silahının, yüksek dereceli lazer ışınıyla, ilk kez bir insansız hava aracını vurarak düşürdüğü belirtildi.36 milyon dolar ARGE bütçesiyle, ABD ordusu için denen bu lazer sisteminin 2016 yılından itibaren Amerikan ordusunda kullanılacağı belirtiliyor.Boeing, New Mexico'daki bir çölde gerçekleştirilen testin başarılı geçtiğini ve bundan sonra denemeleri artıracaklarını söyledi. Böylece, dünyadaki ilk kez bir lazer silahı ile uçak düşürülmüş oldu.Amerikan ordusunda kullanılacak olan lazer silahı tank ve uçaklara takılacak.