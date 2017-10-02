ABD'nin Las Vegas kentinde konsere silahlı saldırı, en az 20 ölü 100den fazla yaralı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – ABD\'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, 100den fazla yaralının olduğu Las Vegas Polis Departmanı tarafından duyuruldu.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, \"Bölgede patlayıcı olduğu bilgisi gerçek dışıdır. Tehdidin geçtiği konusunda son derece eminiz. Olayın terör saldırısı olup olmadığını bilmiyoruz. Yaralılar arasında 2 polis memuru da var ve birinin durumu kritik. Hayatını kaybeden polis memurları da var. Şu anda Las Vegas sakinlerinden kendilerini korumalarını istiyoruz. En azından böyle bir olay sonrasında insanların güvenlik önlemlerini arttırmalarında yarar var.\" denildi.