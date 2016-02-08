"ABD'nin Kürtlere desteği Türkiye'yle ilişkilerini gerginleştiriyor"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Suriye'de Kürtlere verdiği desteğin Türkiye ile ilişkilerini gerginleştirdiğini yazdı. Ankara'dan gönderilen haber, gazetenin Türkiye muhabiri Dion NissenBaum ile Carol E. Lee'nin imzalarını taşıyor.

Wall Street Journal'a göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın son Türkiye gezisi sırasında Başbakan Ahmet Davutoğlu ve üst düzey danışmanları Amerikalı konuklarına özel olarak hazırlanmış haritaları gösterdi.

Gazete, görüşmelere katılan ve adları açıklanmayan Amerikalı ve Türk yetkililere dayandırdığını belirttiği haberde, Türkiye'nin, Suriyeli Kürt militanların, IŞİD'le mücadele için kendilerine gönderilen silahları PKK'ya aktarmasından şikâyetçi olduğunu, haritalarda da silah kaçakçılığı yapılan yerleri gösterdiğini belirtiyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Amerikalı yetkililer şikâyetleri incelediklerini ancak Amerikan ordusunun Suriye'deki Kürt savaşçılara gönderdiği silahların Türkiye'ye gittiğine dair bir kanıt bulmadıklarını söylediler. Suriye Kürtlerinin IŞİD'le amansız bir mücadeleye girdikleri düşünüldüğünde PKK'ya kaçakçılık yoluyla çok az silah gönderildiğini de eklediler.

Amerikalı yetkililere göre, Türk yetkililerin ısrarla Kürt isyancılarla savaşa odaklanması Obama yönetimi açısından, Ankara'nın önceliklerinin ABD'nin IŞİD'le mücadeleyi artırma çabalarını zayıflattığının bir diğer göstergesi."

Türk yetkililer: ABD'nin müttefiklerini bombalarız

Wall Street Journal'a konuşan Türk yetkililer ise silah akışının sürmesi halinde, ABD'nin Suriye'deki müttefiklerini bombalamaya hazır olduklarını söylemiş.

Türk istihbaratı, Kürtlerin PKK'ya Kobani'den silah gönderdiğine emin. Gazeteye göre üst düzey Amerikalı yetkililer ise Türkiye'nin Suriye'de beş yıldır süren soruna siyasi bir çözüm bulunmasının önündeki en önemli engellerden birine dönüştüğünü belirtmiş. Biden'ın Türkiye gezisine katılan üst düzey bir Amerikalı yetkili ise Wall Street Journal'a şunları söylemiş: "Türkler, ABD'nin Suriye'de IŞİD'le savaşan gruplara verdiği silahların Türkiye'ye gönderildiğine dair iddiaları ile ilgili olarak bağımsız hiçbir bilgi vermediler."

Wall Street Journal'daki haber şu satırlarla noktalanmış:

"PKK'nın kullandığı silahların çoğunun Rusya'dan geldiğine inanılıyor. Amerikalı yetkililer, Kürtlere gönderilen silahların Türkiye'de PKK'ya aktarılmaması için Türkiye-Suriye sınırını sıkı gözetim altında tuttuklarını söyledi. ABD'nin Kürt savaşçılara doğrudan desteğini sınırlandırmasının bir nedeni de Türkiye'nin kaygıları.

Amerikan yönetiminden üst düzey bir yetkili ülkesinin tutarlı bir mesaj verdiğini söyledi: Suriye'deki Kürt savaşçılara destek, PKK'ya destek anlamına gelmez."