ABD'nin 'küresel terör' listesinde Türkiye doğumlu Emrah Erdoğan da bulunuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye doğumlu Almanya vatandaşı Emrah Erdoğan'ın, "Özellikle Seçilmiş Küresel Terörist" listesine alındığını açıkladı.

Radikal’de yer alan habere göre, Amerika, Türkiye doğumlu bir Almanya vatandaşını küresel teröristler listesine aldı. Emrah Erdoğan aleyhine alınan karar, Erdoğan’ın ABD yetki alanı içindeki tüm mallarının bloke edilmesi ve herhangi bir Amerikan vatandaşının kendisiyle mali işlem yapamaması anlamına geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide ve örgütün Kenya'daki türevi El Şebab üyesi olduğunu belirttiği 27 yaşındaki Almanya vatandaşı Emrah Erdoğan'ı, “Özellikle Seçilmiş Küresel Terörist” listesine aldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre mal varlığı dondurulacak olan Erdoğan’a seyahat yasağı ve silah ambargosu uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın terör örgütlerine üye kazandırdığı, silahlı mücadelede yer aldığı, El Kaide ve El Şebab için para topladığı belirtildi.

Bakanlık bildirisinde Erdoğan’ın El Şebab’tan eğitim almanın yanı sıra, Tanzanya’nın Darüsselam kentinde tutuklanarak Almanya’ya yollanmadan önce Kenya ve Uganda’da saldırılarda yer aldığı da belirtiliyor.

Erdoğan, Pakistan ve Somali’de radikal gruplara katılmak suçundan Almanya’da çarptırıldığı 7 senelik hapis cezasını çekmeyi sürdürüyor. Erdoğan’ın suçları arasında 2010 Kasım’ında Pakistan ve Almanya’da sahte terör tehditleri içeren telefon görüşmeleri de var.