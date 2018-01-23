ABD'nin Kudüs planı: Elçilik 2019 sonunda taşınıyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin halihazırda Tel Aviv'de bulunan İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e 2019 yılı sonuna kadar taşıyacaklarını söyledi.

İsrail parlamentosu Knesset'te milletvekillerine hitap eden Pence, "Önümüzdeki haftalarda yönetimimiz Kudüs'te ABD büyükelçiliğini açma planı üzerinde çalışacak ve büyükelçilik gelecek yıl sona ermeden açılacak" dedi. Pence, bu ifadesi üzerine İsrailli milletvekillerince ayakta alkışlandı. Pence, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın "gerçeği kurguya tercih etmek" anlamına geldiğini ve bunun "kalıcı bir barışın tek sağlam temeli" olduğunu belirtti.

Böylece ABD büyükelçiliği, Beyaz Saray'ın Aralık ayında açıkladığı üzere, Donald Trump'ın görev süresi 2020 yılında dolmadan önce Kudüs'e taşınmış olacak.

AB'den Filistin'e destek

Pazartesi günü Brüksel'de AB dışişleri bakanlarıyla gelmeden önce açıklamalarda bulunan Mahmud Abbas, AB'ye Filistin'in devlet olarak tanınması çağrısında bulundu.

Abbas, "Biz Avrupa Birliği'ni gerçek bir ortak ve dost olarak görüyoruz ve bu yüzden üye devletleri Filistin devletini hızlı bir şekilde tanımaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu. AB'ye Filistin'e sağladıkları mali destek için teşekkür eden Abbas, AB'nin Ortadoğu barış sürecinde "siyasi bir rol" oynaması gerektiğini söyledi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, iki devletli çözümün "iki tarafın da çıkarlarına hizmet eden tek gerçekçi çözüm" olduğunu belirtti. ABD'nin kararına "AB'nin sert bir biçimde karşı olduğunu" kaydeden Mogherini, Kudüs'ün "her iki devletin de başkenti" olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'nin Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, dünya çapında tepkilere neden olmuştu. Abbas, Trump'ın kararını "yüzyılın tokadı" olarak nitelendirmişti. Geçen hafta ise ABD, Filistin'e yapılan 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık kısmının kesileceğini duyurmuştu.

dpa/AP/BÜ/ÖA

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