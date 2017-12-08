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Dünya

ABD'nin Kudüs kararı İran'da protesto edildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Aralık (DHA) - İran'da Cuma namazı sonrası düzenlenen yürüyüşlerle Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesine yönelik ABD ve İsrail'in aldığı karar protesto edildi

08 Aralık 2017 19:54

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Aralık (DHA) - İran\'da Cuma namazı sonrası düzenlenen yürüyüşlerle Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesine yönelik ABD ve İsrail\'in aldığı karar protesto edildi.
Tahran\'da cuma namazı çıkışı bir araya gelen göstericiler, \"Kahrolsun ABD\" ve \" Kahrolsun İsrail\" sloganları atarak ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi.
Ellerinde taşıdıkları pankartlarla, Kudüs\'ün İslam dünyasının bölünmez parçası olduğunu haykıran kalabalık, alınan kararı kınadı.
Tahran\'ın Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, hutbesinde cemaate yaptığı konuşmada, \"Filistin için tek kurtuluş yolun intifada olduğunu\" savundu.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan kararın Washington\'un müttefikleri dâhil birçok ülke tarafından kınandığını hatırlatan Hatemi, \" Sırf kınama yeterli değil. Tüm ülkeler elçilerini bu ülkeden geri çekip, ülkelerindeki İsrail büyükelçiliklerini kapatmalı\" dedi. (Görüntülü- Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Tahran\'da Cuma namazı sonrası düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı protestosu

- Cuma namazından görüntüler

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