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Dünya

‘ABD'nin Küba siyaseti başarısız oldu’

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin Küba'ya yönelik siyasetinin başarısız olduğunu söyledi.

17 Nisan 2009 03:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin Küba'ya yönelik siyasetinin başarısız olduğunu söyledi.

Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Clinton, yaptığı açıklamada, ABD'nin şimdiye kadar Küba'ya karşı izlediği siyasetin başarısız olduğunu ifade etti ve "Havana ile ilişkilerde ileriye gitmek için daha verimli imkanlar aramaya devam ediyoruz. Çünkü, Başkan Barack Obama, ben ve Amerikan yönetimi şimdiye kadar yürütülen Küba siyasetinin başarısız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Clinton, daha önceki açıklamasında, Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun Venezuela'da Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ev sahipliğini yaptığı liderler zirvesinde, "hükümetinin eşit şartlarda olduğu sürece ABD ile her şeyi görüşmek istediği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını da ifade etmişti

Castro, dün, Havana yönetiminin ABD hükümetine hem özel olarak, hem de kamuoyu önünde, eşit şartlarda olduğu sürece, insan hakları, siyasi mahkumlar ve basın özgürlüğü gibi konular dahil, her şeyi konuşmaya açık olduğunusöylemişti.

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