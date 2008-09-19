ABD'nin kriz planı, Avrupa borsalarını coşturdu

Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan "FTSEurofirst 300" endeksi yüzde 8,26 artarak, 1.151,49 puandan kapandı.



Londra Menkul Kıymetler Piyasası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 8,84 artarak (431,30 puan) haftayı 5.311,30 puandan kapattı. Almanya'da borsanın temel göstergesi 'DAX Endeksi' yüzde 5,56 yükselerek 6.189,53 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 9,27 değer kazanarak haftayı 4.324,87 puandan kapattı.



Ayrıca Madrid Borsası yüzde 8,71, Milano Borsası yüzde 8,62, İsviçre Borsası yüzde 6,07, Amsterdam Borsası yüzde 8,58, Helsinki Borsası yüzde 9,73, Stockholm Borsası yüzde 8,24, Oslo Borsası yüzde 8,86 ve Kopenhag Borsası yüzde 6,81 arttı.



Sektörel bazda hisseleri en fazla yükselen bankalar olurken, İsviçreli UBS'nin hisseleri yüzde 31,66, İngiliz Barclays'in hisseleri yüzde 29,24 ve HBOS'nin hisseleri yüzde 28,91 yükseldi.

