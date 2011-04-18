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Ekonomi

ABD'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ ''NEGATİF''E ÇEVRİLDİ NEW YORK (A.A)

18 Nisan 2011 20:20

-ABD'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ ''NEGATİF''E ÇEVRİLDİ NEW YORK (A.A) - 18.04.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü ''durağandan'' ''negatife'' çevirdi.  Kuruluştan yapılan açıklamada, ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli ve ''A-1+'' olan kısa vadeli kredi notlarının teyit edildiği, uzun vadeli kredi notunun görünümünü ise ''durağandan'' ''negatif''e düşürüldüğü bildirildi.  S&P, yaptığı açıklamada, ABD'li politika yapıcıların, ülkenin orta ve uzun vadeli bütçe güçlüklerini çözmede anlaşmaya varamama riski bulunduğuna dikkat çekti.  Açıklamada, ABD'nin esnek ve yüksek gelire sahip ekonomisinin büyümeyi teşvike yardımcı olduğu, buna karşılık artan bütçe açığının gelecek iki yılda bu olumlu göstergeleri gölgeleyebileceği belirtildi.  S&P, en az üçte bir olasılıkla iki yıl içinde ABD'nin uzun dönem notunun düşürülme ihtimali olduğunu ifade etti. 

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