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Dünya

ABD'nin korsan yayın uçağı havalandı

ABD’nin, düşman birliklerinin haberleşme sistemlerine girip ‘yanlış emirler veren’ ve radyo-TV frekanslarına giderek propaganda yapan, ‘korsan yayın uçağı’, Libya’da d

30 Mart 2011 03:00

T24 - ABD’nin, düşman birliklerinin haberleşme sistemlerine girip ‘yanlış emirler veren’ ve radyo-TV frekanslarına giderek propaganda yapan, ‘korsan yayın uçağı’, Libya’da devreye girdi.  


Korsan yayın uçağı
EC-130 tipi ‘Commando Solo’ adlı propaganda savaş uçağı, Libya radyolarından Arapça ve İngilizce Kaddafi aleyhine yayın yapıyor. Yayınlarda Kaddafi’ye bağlı subay ve yetkililer, isyana davet ediliyor. EC-130 uçağı, havadan Arapça ve İngilizce propaganda broşürleri dağıtmayı da sürdürüyor. Korsan yayın uçağı, daha önce Afganistan’da faaliyetteydi. Öte yandan ABD, Kaddafi kara güçlerine karşı “katil uçak” diye bilinen ve zırhlı araçlar ile kara kuvvetlerinin imha edilmesine yönelik özel alarak geliştirilen A-C 130 tipi uçakları kullanmaya başladı. Kargo uçağı olması nedeniyle çok miktarda cephane taşıyabilen AC-130 büyük miktarda ateş gücüne sahip.



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