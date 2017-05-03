ABD'nin 'koordinasyon eksikliği' açıklamasına TSK'dan yanıt: Gerekli bilgilendirmeler yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 25 Nisan'da Sincan ve Karaçok Dağı'na yapılan hava harekatı hakkında açıklama geldi. Açıklamada, "Söz konusu hava harekâtı icra edilmeden önce ilgili ülkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha önceden mutabık kalınan kurallar çerçevesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi. Reuters dün ABD'li General Curtis Scaparrotti’nin Türkiye'ye "Hava saldırılarının ABD ve koalisyon ile uygun şekilde koordine edilmediği hakkındaki endişelerini ilettiğini" bildirmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; PKK/PYD terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü bir hava harekâtı icra edilmiştir.

Söz konusu hava harekâtı icra edilmeden önce ilgili ülkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha önceden mutabık kalınan kurallar çerçevesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, harekât bölgesinde bulunması muhtemel sivil halk ile diğer ülkelere mensup personelin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmış ve bu konuda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerek sınır ötesinde terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir. Operasyonlara, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

ABD'li komutandan eleştiri gelmişti

ABD ordusunun Avrupa güçlerinin başında bulunan Orgeneral Curtis Scaparrotti’nin geçen hafta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la görüşüp TSK’nın Suriye ve Irak’taki hava saldırılarıyla ilgili endişelerini ilettiği açıklanmıştı. ABD ordusunun Avrupa’daki karargâhının sözcüsü Yüzbaşı Danny Hernandez Reuters’a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “General Scaparrotti’nin Türkiye tarafından Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava saldırılarının ABD ve koalisyon ile uygun şekilde koordine edilmediği hakkındaki endişelerini ifade ettiğini söyleyebilirim… Görüşmeler özel olduğu için başka ayrıntı verilmeyecek.”





TSK'nın Sincar ve Karaçok operasyonu

TSK geçen hafta salı günü Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG güçlerinin bulunduğu Karaçok dağı ve Irak’ın kuzeyinde PKK varlığının bilindiği Sincar dağı bölgesine hava harekatı düzenlemişti. YPG’nin medya merkezi ve radyo istasyonları tahrip olurken, 20 YPG’linin de öldüğü açıklanmıştı. Sincar’da ise ölenler arasında beş Iraklı peşmerge de bulunuyordu. Saldırının hemen ardından ABD’li bir komutan bölgede incelemede bulunmuş, bu da Türkiye’nin tepkisiyle karşılaşmıştı.