ABD'nin konuştuğu kapışma

CNBC’yi borsayı manipüle etmekle suçlayan komedyen Stewart, bu kanaldan Cramer’ı misafir edip kendi çıkarı için yönlendirme yaptığı bir kaydını yayımladı. TV’deki kapışmayı 2.3 milyon kişi izledi.



CNN’de yayımlanmasından beri tüm dünyada fenomen haline gelen siyasi-komedi programı Daily Show’un sunucusu Jon Stewart, küresel ekonomik krizin hesabını bir numaralı ekonomi kanalı CNBC’ye de sorarak ABD’de büyük gürültü kopardı. Perşembe gecesi CNBC’nin Mad Money programında ahkam kesen eski hedge fon yöneticisi Jim Cramer’ı ağırlayan Stewart, CNBC’yi ‘Wall Street’in etkisiz bekçi köpeği’ diye niteleyerek kanalı borsayı manipüle etmekle suçladı.



Stewart’ın “CNBC aydınlığın inanılmaz güçte aracı olabilirdi. Bunun yerine senin de bildiğin gibi oynanan bir oyun var. Sen finansal bir ağ olarak televizyona güvenirsin ve hile olmaz” diye çıkışmasına önce “Kesinlikle daha iyisini yapabiliriz” diye hak veren Cramer, “Mutlaka kurnazlıklar var ve bunları yüksek sesle söylemeliyiz. Herkes söylemeli. En iyisini yapmalıyım” dedi.



Fakat bununla yatışmayan Stewart, Cramer’ın piyasaların nasıl yönlendirildiğine dair yaptığı yorumları hatırlatıp “Finansı eğlenceli kılma istediğini anlıyorum. Ama finans bir oyun değil. Seni böyle izlediğimde ne kadar öfkelendiğimi anlatamam” diye çattı. Zaman zaman hatalar yaptığını ve CNBC’nin kolay hedef olduğunu söyleyen Cramer, “Kurnazlıkları gösteren benim gibi adamları istemiyor musunuz? 2. Dünya Savaşı’nın ünlü savaş muhabiri Edward R Murrow değilim. Eğlence şovu yapmaya çalışan biriyim” yanıtını verdi. Ama Stewart, Cramer’in 2006’da kendi heç fonlarının kazanmasını sağlayacak şekilde önerdiği cinliklerle ilgili bir video kaydını ekrana getirerek konuğunu iyice rezil etti.



Beyaz Saray’dan övgü



Stewart-Cramer kapışmasını ilk gösteriminde 2.3 milyon kişi izledi. USA Today manşete taşırken, Los Angeles Times ‘Komedyen Stewart Cramer’ı bozguna uğrattı’ dedi. ABD Başkanı Barack Obama’nın sözcüsü Robert Gibbs Stewart’ı “Çok çetin sorular sordu” diye övdü. Usta gazeteciler, komedyeni alkışlayıp değme gazetecilere taş çıkardığını söylemek için sıraya girdi.



CNBC doğru ve tarafsız habercilik yaptığına dair açıklama yayımlamak zorunda kaldı: “Ekonomik haberlerinin küresel lideri olarak tanınan CNBC haftada her kritik olayda bütün taraflarla 850 röportaj dahil 150 saat canlı yayın yapıyor. Bununla gurur duyuyoruz.”

