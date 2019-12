ABD'nin köklü gazetesi Boston Globe kapanmıyor

ABD'nin en köklü gazetelerinden Boston Globe'de yetkili en büyük sendika, gazetenin sahibi New York Times ile geçici anlaşmaya vardı. Böylece, 137 yıllık geçmişe sahip Boston Globe, kapanma tehlikesini bertaraf etti.



Boston Newspaper Sendikası Başkanı Dan Totten, yaklaşık 10 saat süren görüşmelerden sonra varılan anlaşmanın detaylarının, sendika yetkililerinin üyeleriyle yarın yapacağı toplantıdan önce açıklanmaması konusunda New York Times ile fikir birliğine vardıklarını söyledi.



New York Times yönetimi, Boston Globe'da yetkili sendikalara 20 milyon dolar tutarında taviz vermesini talep etmiş ya da gazetenin kapatılabileceği tehdidinde bulunmuştu.



Gazetede yetkili 7 sendikadan 6'sı New York Times yönetimiyle anlaşmaya varmış, ancak en büyük sendika Boston Newspaper Sendikası, 20 milyon dolarlık taviz konusunda ayak diremiş ve verdikleri tavizlerin 10 milyon doları bulduğunu açıklamıştı.



Bugün, New York Times yönetimiyle anlaşmaya varan sendika, ödemelerde önemli kesinti yapılması, ödenmeyen izinler ve yaşam boyu iş garantisinde değişiklikleri kabul etti.



New England bölgesinin en büyük gazetesinin geleceğinin ne olacağı, Boston Newspaper Sendikası'nın 190 kadar üyesinin ömür boyu iş garantisi konusundaki ısrarlı tutumu üzerine bir ay süren görüşmeler sırasında belirsizliğini korumuştu. Gazetede yaklaşık 600 çalışanı temsil eden sendika, ömür boyu iş garantisinden taviz vermesinin gazetede yüksek ücret alan kıdemli personelin bazılarının işten çıkarılmasının yolunu açacağını savunmuştu.



New York Times'ın 1993 yılında 1,1 milyar dolara satın aldığı Boston Globe'un bu yıl 85 milyon dolar zarar etmesi bekleniyor. Tiraj kaybı nedeniyle geliri azalan 20 Pulitzer ödülü sahibi Boston Globe, geçen yıl 50 milyon dolar zarar etmişti.



ABD'de birçok gazetenin reklam gelirinin, tiraj kaybı yüzünden yüzde 20 ya da daha fazla azalmış bulunuyor.



Geçen yılı 1,1 milyar dolar borçla kapatan New York Times, bu yıl ilk çeyrekte 74,5 milyon dolar zarar açıkladı.