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Dünya

ABD'nin Kırgız üssüne son imza

Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, ülkedeki ABD hava üssünün kapatılmasını öngören yasayı onayladı

20 Şubat 2009 02:00

Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, ülkedeki ABD hava üssünün kapatılmasını öngören yasayı onayladı.

Bakiyev, Amerikan askerlerinin Afganistan operasyonlarına hazırlandığı, bölgedeki önde gelen Manas üssü için kira anlaşmasını iptal eden ve dün parlamentodan geçen yasayı imzaladı.

ABD, Manas üssünü her ay Afganistan'a 15 bin askerin giriş çıkışında ve 500 ton kargonun geçişinde kullanıyor.

Onaylanan yasayla Kırgız yetkililerin ABD'ye, 180 gün içinde üssü terk etmesi için tahliye ihtarı verebileceği belirtiliyor.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, Kırgız parlamentosunda büyük bir çoğunlukla kabul edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Robert Gates de, dün yasanın Kırgız parlamentodan geçmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, üssün geleceği için hala görüşme olanağı olduğunu düşündüklerini ifade ederek, üs için daha yüksek fazla ödeyebileceklerini söylemişti.

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