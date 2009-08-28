ABD'nin kayıp silahları çok kan akıttı





ABD'nin, Irak ordusuna hibe ettikten sonra kaybolan silahlarının büyük kısmı Türkiye'de çıktı. Emniyet raporuna göre Danıştay katliamında da kullanılan silahlarla çok sayıda suç işlendi

ABD'nin savaşla başlayıp 7 yıldır süren Irak işgali, Türkiye'nin başını ağrıttı. ABD'nin Irak ordusuna hibe ettiği ancak sonra kaybolan 500 bin silah ve askeri malzemeden büyük bir bölümünün Türkiye'ye sokulduğu ve çeşitli suçlarda kullanıldığı Emniyet'in yeni raporuyla belgelendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılın temmuz ayında hazırlayıp, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda, Irak'ta kaybolan silahlara ait kayıp envanterinde yer alan 522 silahın Türkiye'de ele geçirildiği vurgulandı. Raporda, Türkiye'nin 58 ayrı şehrinde ele geçirilen, büyük bölümü Glock marka kayıp silahların 514'ünün, çeşitli suç olaylarında kullanıldığı da ifade edildi.SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİRapora göre 2005 Ocak - 2009 Temmuz tarihleri arasında Irak ordusunun kaybolan silahlar arasında yer alan 522 silah Türkiye'de yakalandı. Emniyet'in raporunda, Irak'ta kaybolan silahlarla ilgili konunun son olarak ABD Senatosu'na taşındığı, 502 bin kayıp silahın yüzde 2'sinin kayıt altında olduğu belirtildi.Raporda, polis operasyonlarında yakalanan silahların balistik inceleme sonuçlara da yer verildi. Rapora Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısında kullanılan Glock marka tabanca ile Trabzon'da Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro'nun vurulması olayında kullanılan yine Glock marka tabancanın, kayıp silah envanterinde bulunduğu bildirildi.SİLAHLAR PKK ve TALİBAN'DAABD Hükümet Sorumluluk Bürosu tarafından yayınlanan raporda, 2004 - 2005 döneminde Irak güçlerine hibe edilen silah ve askeri malzemelerin ciddi bir bölümü ortada yok. Rapordaki kayıp envanterine göre 110 bin Kalaşnikof tüfek ile Glock, Walter ve Sig Sauer marka 80 bin tabancanın nerede olduğu bilinmiyor. Yine aynı raporda, 135 bin kurşun geçirmez çelik yelek ile 115 bin miğferin de kayıp olduğu belirtiliyor. ABD'nin resmi raporunda, silahlar 2004 yılının haziran ayı ile 2005 Eylül'ü arasında kayboldu. Bir yandan Irak ordusunu yeniden yapılandırmaya, bir yandan Sünni ve Şii militanların saldırılarını önlemeye çalışan Amerikan ordusu, Irak güvenlik güçlerine tahsis edilen silah ve mühimmatın kayıtlarını 'sistemli bir biçimde' tutmadı.Silahların bir bölümünün Taliban'ın, bir kısmının da PKK'nın eline geçtiği iddiaları gündeme geldi. PKK'ya operasyonlarda ele geçirilen bazı silahların, kayıp envanterinde yer aldığı da belirlendi. Operasyonlarda ele geçirilen silahlara ilişkin araştırmaların sonuçları ise Irak ordusuna hibe edildikten sonra kaybolan silahların bir bölümünün, kaçak yolla Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi.İŞTE KANLI BİLANÇOEmniyet Genel Müdürlüğü raporunda, Türkiye'de 58 ayrı şehirde yakalanan kayıp silahlardan 514'ünün çeşitli suçlarda kullanıldığına dikkat çekildi ve bu konuda sayısal şu bilgilere yer verildi:25 tanesi kasten adam öldürme eyleminde5 tanesi adam öldürmeye teşebbüs suçunda kullanıldı24 tanesi kasten yaralama suçunda kullanıldı3 tanesi kolluk kuvvetlerine saldırıda kullanıldı12 tanesi meskun mahalde ateş etme suçunda kullanıldı394 tanesi suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildi.(