ABD'nin kayıp silahları çok kan akıttı

ABD'nin,
Irak ordusuna hibe ettikten sonra kaybolan silahlarının büyük kısmı
Türkiye'de çıktı. Emniyet raporuna göre Danıştay katliamında da
kullanılan silahlarla çok sayıda suç işlendi
ABD'nin savaşla başlayıp 7 yıldır süren Irak işgali, Türkiye'nin başını
ağrıttı. ABD'nin Irak ordusuna hibe ettiği ancak sonra kaybolan 500 bin
silah ve askeri malzemeden büyük bir bölümünün Türkiye'ye sokulduğu ve
çeşitli suçlarda kullanıldığı Emniyet'in yeni raporuyla belgelendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılın temmuz ayında hazırlayıp,
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği
raporda, Irak'ta kaybolan silahlara ait kayıp envanterinde yer alan 522
silahın Türkiye'de ele geçirildiği vurgulandı. Raporda, Türkiye'nin 58
ayrı şehrinde ele geçirilen, büyük bölümü Glock marka kayıp silahların
514'ünün, çeşitli suç olaylarında kullanıldığı da ifade edildi.
SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ
Rapora göre 2005 Ocak - 2009 Temmuz tarihleri arasında Irak ordusunun
kaybolan silahlar arasında yer alan 522 silah Türkiye'de yakalandı.
Emniyet'in raporunda, Irak'ta kaybolan silahlarla ilgili konunun son
olarak ABD Senatosu'na taşındığı, 502 bin kayıp silahın yüzde 2'sinin
kayıt altında olduğu belirtildi.
Raporda, polis operasyonlarında yakalanan silahların balistik inceleme
sonuçlara da yer verildi. Rapora Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını
yitirdiği Danıştay saldırısında kullanılan Glock marka tabanca ile
Trabzon'da Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro'nun vurulması
olayında kullanılan yine Glock marka tabancanın, kayıp silah
envanterinde bulunduğu bildirildi.
SİLAHLAR PKK ve TALİBAN'DA
ABD Hükümet Sorumluluk Bürosu tarafından yayınlanan raporda, 2004 -
2005 döneminde Irak güçlerine hibe edilen silah ve askeri malzemelerin
ciddi bir bölümü ortada yok. Rapordaki kayıp envanterine göre 110 bin
Kalaşnikof tüfek ile Glock, Walter ve Sig Sauer marka 80 bin tabancanın
nerede olduğu bilinmiyor. Yine aynı raporda, 135 bin kurşun geçirmez
çelik yelek ile 115 bin miğferin de kayıp olduğu belirtiliyor. ABD'nin
resmi raporunda, silahlar 2004 yılının haziran ayı ile 2005 Eylül'ü
arasında kayboldu. Bir yandan Irak ordusunu yeniden yapılandırmaya, bir
yandan Sünni ve Şii militanların saldırılarını önlemeye çalışan
Amerikan ordusu, Irak güvenlik güçlerine tahsis edilen silah ve
mühimmatın kayıtlarını 'sistemli bir biçimde' tutmadı.
Silahların bir bölümünün Taliban'ın, bir kısmının da PKK'nın eline
geçtiği iddiaları gündeme geldi. PKK'ya operasyonlarda ele geçirilen
bazı silahların, kayıp envanterinde yer aldığı da belirlendi.
Operasyonlarda ele geçirilen silahlara ilişkin araştırmaların sonuçları
ise Irak ordusuna hibe edildikten sonra kaybolan silahların bir
bölümünün, kaçak yolla Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi.
İŞTE KANLI BİLANÇO
Emniyet Genel Müdürlüğü raporunda, Türkiye'de 58 ayrı şehirde yakalanan
kayıp silahlardan 514'ünün çeşitli suçlarda kullanıldığına dikkat
çekildi ve bu konuda sayısal şu bilgilere yer verildi:
25 tanesi kasten adam öldürme eyleminde
5 tanesi adam öldürmeye teşebbüs suçunda kullanıldı
24 tanesi kasten yaralama suçunda kullanıldı
3 tanesi kolluk kuvvetlerine saldırıda kullanıldı
12 tanesi meskun mahalde ateş etme suçunda kullanıldı
394 tanesi suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildi.(