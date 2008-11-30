ABD’nin karşılıksız bastığı 800 milyar dolar kavga çıkardı

Alman Başbakanı Merkel, ABD’nin para basarak finanse ettiği yeni kurtarma paketini ‘Krizin nedeni ABD’nin ucuz para politikası. Aynı hatalar sürüyor’ sözleriyle eleştirdi.



ABD’nin krize önlem olarak açıkladığı ikinci kurtarma paketinde karşılıksız 800 milyar dolar basarak piyasaya vermeye hazırlanması uluslararası alanda kavgaya neden oldu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaşanan krizin temel nedeninin ABD’nin ekonomik politikalarının temeline ucuz ve bol parayı koyması olduğunu belirterek aynı hatanın şimdi de sürdürüldüğünü söyledi. Merkel Alman Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ‘Amerika ve diğer ülkeler ucuz parayı ekonomik yönetimlerinin merkezine koyarak 5 yıl sonra oluşabilecek yeni bir krizin temellerini attı’ dedi. Alman Hükümeti’nin ABD benzeri bir teşvik paketi hazırlaması yolundaki baskıların artması nedeniyle bir konuşma yapan Merkel sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Şu anda Amerika’dan aldığımız yöntemlerle bu isteği gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimizle ve 5 yıl sonra yine benzer bir krizle karşı karşıya kalıp kalmayacağımızla ilgileniyorum’ dedi.



ABD Hükümeti önceki gün sessiz sedasız açıkladığı yeni önlemler paketinde Merkez Bankası FED tarafından piyasalara 800 milyar dolar enjekte edileceğini duyurmuştu. Plan, ABD Hazinesi’ne sadece 20 milyar dolarlık yük getirirken, kalan 780 milyar dolar FED’in genişleyen bilançosundan yani para basmasından elde edilen kaynaktan kullanılacak. Bu paranın 600 milyar dolarlık bölümüyle batık mortgage tahvilleri satın alınacak. Kalan 200 milyar dolar ise tüketci kredileri, kredi kartları ve öğrenim kredileri alanlarında harcanacak. Paket daha öncekilerin aksine hiçbir kaynağa dayanmadan FED’in para basmasına dayalı bir sistemle hazırlandığı için tepkilere neden oluyor.

