ABD'nin kapatma kararı aldığı Rusya'nın San Francisco başkonsolosluğundan siyah dumanlar yükseldi

ABD’nin dün kapatma kararı aldığı Rusya'nın San Francisco başkonsolosluğundan siyah dumanlar yükseliyor. Fakat itfaiyecilerin binaya girişine izin verilmediği gelen bilgiler arasında.



AP muhabirinin aldığı bilgiye göre içeriden çıkan personel bir sorun olmadığını sadece konsolosluk personelinin bazı şeyleri yaktığını söyledi.

AP'nin haberine göre, ABD istihbaratı, binanın "casusluk amacıyla kullanıldığı" gerekçesiyle binayı gözlem altında tutuyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ajanlarının binada arama yapmaya hazırlandığını, bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini bildirmişti.

ABD başkonsolosluğun kapatılması için son tarih olarak 2 Eylül'ü vermişti.

ABD kapatma kararı almıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Rusya’dan San Fransisco’daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York’taki 2 konsolosluk tesisini 2 Eylül’e kadar kapatmasını talep ettiğini açıklamıştı.

Nauert, “Rusya’nın göndermede bulunduğu eşitlik ruhuna göre Rus hükümetinin San Fransisco’daki Başkonsolosluğunu, Washington ve New York’taki konsolosluk binalarını kapatmalarını talep ediyoruz. Kapatma işlemi 2 Eylül’e kadar gerçekleştirmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya’nın yeni ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rus diplomatik temsilciliklerinin kapatılmasına yönelik kararına yanıt olarak Rusya’nın profesyonelce ve sakin bir şekilde hareket edeceğini belirtmişti.

Rusya: İki ülke arasında işbirliği fırsatlarını baltalar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Rusya’ya ait diplomatik tesisleri kapatma kararının, uluslararası sorunlarda dahil iki ülke arasında işbirliği fırsatlarını baltaladığını belirtti.

ABD’nin bu tedbirlerinden, her iki ülkede siyasetten uzak on binlerce vatandaşın zarar göreceğini dile getiren Zaharova, “ABD, insanlar arasındaki bağların gelişimine hiçbir ilgi duymadığını açık biçimde sergiliyor” ifadelerini kullanmıştı.