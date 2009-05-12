ABD'nin Kandil sırrı ortaya çıktı!

Kuzey Irak'ta olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. ABD, Kandil'e resmen asker ve mühimmat yığdı.



Kandil içlerine düşen Kuzine köyüne ABD tankları eşliğinde yüzlerce peşmerge ile birlikte yığınak yapıldı. Bu yığınağın nedenin Talabani'nin Qeladize Bölgesi'ne yapacağı ziyaret olduğu ortaya çıktı.





Türkiye'yi heyecanlandıran Kandil'deki hareketliliğin nedeni Talabani çıktı. PKK'nın bir numaralı ismi Murat Karayılan'ın da bulunduğu Kandil Dağı'ndaki bu hareketlilik, Türkiye'de büyük ses getirdi. Hareketliliği bölgeye bir operasyon olarak yorumlayan PKK'ya yakın siteler, haberi flaş başlığıyla geçerken gerçek akşam saatlerinde ortaya çıktı.



Talabani bölgeye gidiyor



Iraklı istihbarat kaynakları, ABD askerlerinin bölgeye yaptığı yığınağın tamamen Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin can güvenliğini sağlamak için yapıldığını açıkladı. Bu arada Peşmerge ve ABD askerlerinin de içinde bulunduğu gücün, çok sayıda araçla bölgeye sevki sürüyor. Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin Qeladize bölgesine yarın ziyarek gerçekleştireceği belirtilirken, konuyla ilgili Iraklı yetkililerden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.