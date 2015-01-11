T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'nin kalbinde Guantanamo protestosu

ABD’nin başkenti Washington’da, Guantanamo'nun açık tutulması ve CIA'in mahkûmlara yaptığı işkenceler protesto edildi

11 Ocak 2015 01:25

ABD’nin başkenti Washington’da, Guantanamo Hapishanesi’nin hâlâ açık tutulması ve ABD Merkezi Haberalma Örgütü’nün (CIA) işkenceleri protesto edildi.

Senato İstihbarat Komitesi, 9 Aralık 2014'te CIA'nın 11 Eylül saldırılarından sonra terör şüphelilerine uyguladığı işkence içeren sorgulama yöntemlerine dair rapor açıklamıştı. 

Code Pink adlı kuruluş da Guantanamo Hapishanesi'nin açılmasının yıl dönümünde başkentte protesto düzenledi.

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı protestoda, göstericiler önce CIA Direktörü John Brennan'ın, daha sonra da CIA’in ortaya çıkan işkence raporları döneminde ABD Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney’in evinin önünde toplandı. Ardından protestocular, CIA merkezinin önüne geldi.

CIA’in uyguladığı aşırı sorgulama tekniklerinden sorumlu tutulmasını isteyen göstericiler, Guantanamo Hapishanesi’nin de kapatılması çağrısı yaptı.

Guantanamo Hapishanesi, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, 2002 yılının Ocak ayında açılmıştı. 

Code Pink’in kurucularından Medea Benjaim, "Eğer ABD gerçekten bir demokrasi ise bu tür işkencelere, süresi belli olmayan tutuklamalara ve insansız hava araçlarıyla insanları mahkemeye çıkarmadan infaz anlayışına karışanları yaptıklarından sorumlu tutması lazım" dedi.

Gösterilerde, Cheney’in özel mülküne izinsiz giren iki protestocu gözaltına alındı.

 

ETİKETLER

guantanamodick cheneyciaişkenceprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24