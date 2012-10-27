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Dünya

ABD'nin kafası 'Türkiye'de karıştı!

Hertling, gelecek aylarda soğuk hava nedeniyle Suriyelilere yönelik insani yardım ihtiyacının önemli düzeyde artacağına dikkati çekti

27 Ekim 2012 02:25

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mark Hertling, Suriye sınırından Türkiye'ye düşen top mermilerinin kimden geldiğine yönelik kafa karışıklığı bulunduğunu söyledi. Bu mermilerin Suriye güçlerinden mi Türkiye'yi işin içine daha fazla dahil etmek için muhalif gruplardan mı yoksa Suriye'deki PKK'dan mı geldiği noktasında kafa karışıklığı bulunduğunu" savunan Hertling, "NATO ülkelerinden hiçbir askerin müdahil olmak istemediği, artan derecede karmaşık bir ortam söz konusu. Biz dahil olacak mıyız? Bilmiyorum. Türiye ile bazı istihbaratları paylaşıyoruz ve herhangi bir ihtimal planı oluşturmadan, tüm tedbirli askerlerin yaptığı gibi, bizden nelerin istenebileceğine bakıyoruz" dedi.

Washington'da Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) bünyesindeki Transatlantik İlişkiler Merkezi'nde (Center for Transatlantic Relations), "ABD'nin Gelecekte Avrupa'daki Askeri Varlığı" konulu konferansta konuştu.

 

Suriyeli sığınmacılar

 

Burada Türkiye ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Hertling, bir toplantı sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile diyaloğundan bahsederek, Kıvrıkoğlu'nun, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacı sayısının 140 binleri aştığını söylediğini belirtti.

Türkiye'nin barınma ve beslenme başta olmak üzere birçok konuda sığınmacılar için 100 milyonlarca dolar veya avro harcadığını ifade eden Hertling, gelecek aylarda soğuk hava nedeniyle Suriyelilere yönelik insani yardım ihtiyacının önemli düzeyde artacağına dikkati çekti.

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