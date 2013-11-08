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Ekonomi

ABD'nin 'istihdam' açıklaması piyasalarda düşüşe sebep oldu

Yurtiçi piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden çok güçlü çıkmasının ardından sert satışlar geldi

08 Kasım 2013 18:27

Yurtiçi piyasaları, ABD istihdam verisi öncesi sakin satıcılı bir seyir izledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi önceki kapanışının yüzde 0,50 altında seyrederken, dolar-TL kuru 2.0350 seviyeleri yakınında kaldı, gösterge tahvilin faizi ise 24 baz puan düşerek yüzde 8,22'ye indi.

Ancak ABD'de TSİ 15:30'da açıklanan Ekim ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası, tüm gelişen piyasalarda olduğu gibi, Türkiye piyasalarında da sert satışlar görüldü.

ABD'de Eylül ayında revize rakamla 163,000 (revize öncesi 148,000) artan tarım dışı istihdam, Ekim ayında 204,000 arttı. beklenti bu verinin 120,000 artış göstermesi bekleniyordu.

Bu veri sonrası Fed'in aylık 85 milyar dolar olan varlık alım programını beklenenden daha önce azaltabileceği algılamasının güçlenmesi sonrası, ABD 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi yüzde 2.60'tan yüzde 2.73'e sıçradı. Bunun etkisi ile neredeyse tüm gelişen piyasa hisse senetlerine ve tahvillerine güçlü satışlar geldi. Euro-dolar paritesinin de düşmesi sonucu doğu Avrupa ülkelerinin para birimlerinde sert kayıplar görüldü.

Bu ortamda, Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, satışların hızlanması sonucu yüzde 2,50 düşerek 75,000 puanın altında indi. Dolar-TL kuru 2.05 seviyesinin üzerine sıçradı ve gösterge tahvilin faizi yüzde 8,64' tırmandı.

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