-ABD'NİN İSTİHBARAT DESTEĞİNE ÖVGÜ WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği ve koordinasyondan memnun olduklarını belirterek, ABD'nin PKK'ya karşı operasyonlardaki istihbarat desteğini takdir ettiklerini söyledi. Korgeneral Alpman, Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 29.yıllık konferansında düzenlenen panelde, Türkiye ve ABD'nin, küresel barış, güvenlik ve refah yolunda ortak hedefleri başarma yolunda yıllardır birlikte çalıştığına işaret etti. Türkiye'nin Avrupa, Ortadoğu ve Kafkaslar'ın ortasında yer alan bölgesel bir güç olduğuna değinen Korgeneral Alpman, coğrafi konumunun ötesinde farklı kültürlerin kesişim noktasında yer almasının da Türkiye'ye "yumuşak güce" sahip olma fırsatı verdiğini belirtti. Korgeneral Alpman, Türkiye'nin sahip olduğu etki gücünün Ortadoğu ve daha geniş İslam dünyasına eriştiğine, Kafkaslar'dan Avrupa'ya uzanan enerji yollarının güvenliği ve geliştirilmesi bakımından da kilit bir konumda yer aldığına dikkati çekerek, bu özellikler bakımından, ABD'nin küresel ilgi alanlarının Türkiye'nin bölgesel ilgi alanlarıyla örtüştüğünü ifade etti. -"KERKÜK'E DAİR GELİŞMELER ÇOK DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ"- Türkiye ve ABD'nin, terörle mücadele, enerji ve nükleer güvenlik, füze savunması ve diğer bölgesel güvenlik alanlarında işbirliği yaptığına değinen Korgeneral Alpman, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gibi istikrarsız, riskli ve zor bir coğrafyanın merkezinde yer alan Türkiye'nin, bölgedeki tüm gelişmelerden doğrudan etkilenen bir ülke olarak bölgesel istikrar, barış ve güvenlik için uğraş verdiğini kaydetti. Korgeneral Alpman, Türkiye'nin Irak politikasının bu ülkenin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve ulusal egemenliğini temel aldığını belirtirken, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde hala yaşam alanı bulmaya devam ettiğine dikkati çekti. PKK'nın, Irak topraklarını Türkiye'ye sızmada bir üs kullanmasının hem Türkiye hem Irak'ın istikrarına zarar verici olduğunu söyleyen Korgeneral Alpman, bu nedenle Irak ve bölgenin istikrarı için PKK'nın sona erdirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi. Kerkük'teki gelişmelerin de çok dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Korgeneral Alpman, orada meydana gelebilecek ufak bir kıvılcımın tüm ülkeyi etkileyebileceği tehlikesine işaret ederek, bu konunun tüm Iraklı grupların uzlaşısıyla çözülmesi gerektiğini ve çözüm için en iyi seçeneğin Kerkük'e özel bir statü verilmesi olabileceğini kaydetti. İran'ın nükleer programına dair meselenin diplomatik yollarla çözümünü desteklediğini vurgulayan Korgeneral Alpman, bu konudaki çözümün nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı hakkını tanıması ve uluslararası toplumun kitle imha silahlarına dair kaygılarını ele alması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Güney Kafkaslar'a ilişkin politikasının bölgede kapsamlı bir işbirliği kurulmasını öngördüğünü belirten Korgeneral Alpman, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarına rağmen Türkiye'nin Ermenistan ile ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığını ve bu yolla bölgesel işbirliğini teşvik etmek ve güvenliğe katkıda bulunmak istediğini söyledi. -"PKK KONUSUNDAKİ İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNUZ"- İki ülke arasındaki dostluk ve müttefikliğin, bölgesel konular ve "model ortaklıkla" birlikte, enerji ve nükleer güvenlik, diğer bölgesel güvenlik konularında ve savunma sanayi işbirliğinde birlikte çalışılmasını gerektirdiğine değinen Korgeneral Alpman, ABD'nin, terör örgütü PKK ile mücadeledeki desteğine işaret ederek, ABD ile bu konudaki işbirliği ve koordinasyondan memnun olduklarını ve ABD'nin, PKK'ya karşı operasyonlardaki istihbarat desteğini takdir ettiklerini söyledi. Korgeneral Alpman, Türkiye, Irak ve ABD arasındaki üçlü mekanizmanın da terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının sona erdirilmesi sürecini hızlandıracağını kaydetti. Türkiye ile ABD arasındaki ortak vizyon ve çıkarların, teröre karşı işbirliğinde yeni bir aşamaya geçmelerine olanak sağlaması gerektiğini söyleyen Korgeneral Alpman, ABD'nin Irak'tan çekilmesi ve bu ülkenin geleceğinin, Türkiye ile ABD arasındaki politikaların koordinasyonunu gerektirdiğini vurguladı.