ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'terör' uyarısı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, radikal örgütlerin Türkiye'de bulunan ABD'lilere veya diğer yabancılara yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği yönünde vatandaşlarına uyarıda bulundu.



ABD Başkonsolosluğu, söz konusu saldırının, silahlı saldırı, kaçırma, bombalama veya başka bir şiddet eylemi şeklinde vuku bulabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlarının Batılıların sıklıkla bulunduğu veya ikamet ettiği alanlarda kişisel güvenlikleri konusunda daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Başkonsolosluk, halka açık merkezi alanlarda da daha dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek alınabilecek güvenlik önlemlerini şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırına yakın olan bölgelerde, özellikle büyük şehir merkezlerine seyahat etmekten kaçının.

Büyük kalabalıklardan ve popüler turistik alanlardan kaçının.

Kamusal alanları özellikle turistlerin uğrak alanlarını ziyaret ederken daha dikkatli olun.

Politik toplantı ve organizasyonlardan uzak durun.

Yerel otoritelerin acil durum talimatlarını takip edin.

Güvenlik önlemlerinin alındığı otellerde kalın Yerel medyayı takip edin"



