ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tutuklandı; gerekçe, 'casusluk'

17-25 Aralık Operasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatı olduğu iddia edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun soruşturması kapsamında gözaltına alınan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Metin Topuz, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Üç ayrı suçlamadan tutuklandı

Cumhuriyet'in haberine göre; Topuz, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.