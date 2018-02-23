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Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağı tarih belli oldu

Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almıştı

23 Şubat 2018 21:07

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağı tarih belli oldu. ABD'li yetkililer ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin İsrail'in bağımsızlığının 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını bildirdi.

Açıklama ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iki yetkilisinden geldi. İsmi açıklanmayan yetkililer, Kudüs'te büyükelçilik açılışının İsrail devletinin kuruluşunun 70'inci yıldönümü kutlamalarına denk getirileceğini söyledi. İsrail devletinin kuruluş yıldönümü 14 Mayıs'ta. ABD Kongresi de bu konuda bilgilendirildi.

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ajanslara düşen bu açıklamanın ardından Trump'a Twitter üzerinden teşekkür ederek "Bundan daha iyi bir hediye olamazdı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'den resmi bir açıklama yapıldığı takdirde karşılık vereceğini duyurdu.

Filistin'den tepki

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına sert tepki gösteren Filistinli liderler, Washington yönetiminin bu "tek taraflı adımının meşru kabul edilemeyeceğini" belirterek Trump ve ekibinin dünya tarafından "sorunun bir parçası" olarak görüldüğünü ifade etti.

Filistin resmi haber ajansına WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına ilişkin, "Bu, kabul edilemez bir adım. Tek taraflı adımlar, kimseye meşruiyet kazandırmayacak ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel olacak. Kapsamlı ve adil bir barış, uluslararası kararlar ve iki devletli bir çözüm ilkesi temelinde sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

2019'un sonunda taşınması planlanıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak 2017'nin Aralık ayında tanıdı.

Trump aynı zamanda Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklam ıştı.

Bu karara Türkiye başta olmak üzere Arap dünyası ile Müslüman ülkelerden tepki geldi.

Mayıs ayı beklenenden de erken bir tarih.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen ay İsrail'de yaptığı konuşmada 2019'un sonunda büyükelçiliğin taşınacağını söylemişti.

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