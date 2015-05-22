ABD'nin IŞİD stratejisi iflas mı etti?

Guardian yazarı Ian Black, IŞİD'in son başarıları ardından bölgedeki ABD stratejisini sorguluyor.

Yazara göre Palmyra ve Ramadi'nin düşmesi ABD stratejindeki boşluğu ortaya koydu.

Guardian yazarı, son gelişmelerin IŞİD'in savunmada olması bir yana, ABD'nin uzaktan kumanda yaklaşımının başarısız olduğunu ve Washington 'günü birlik' faaliyet gösterdiğini kanıtladığı kanısında.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yazıdan bazı bölümler şöyle:

IŞİD'in Palmyra ve Ramadi zaferleri Suriye ve Irak'taki ABD önderliğindeki koalisyon için acı verici darbeler oldu.

Bu zaferler, yaygın olarak hem yanlış hem gönülsüz olmakla eleştirilen bir stratejinin kusurlarını ortaya döktü.

Son birkaç haftaya kadar Washington, Londra ve Arap başkentlerinde genel geçer görüş IŞİD'in gerilemekte olduğu, para, silah ve teçhizat sorunları yaşadığı şeklindeydi.

Şimdi olaylar bu başkentleri yeniden düşünmeye zorluyor.

İsmini vermek istemeyen bir yetkiliye göre, Obama yönetimi "yaklaşımını derinden elden geçiriyor".

Eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates daha da açık konuştu: "Gerçekte bir stratejimiz yok. Günü birlik davranıyoruz."

Son haftalarda bölgesel açıdan önemli bir yenilik, Suudi Arabistan'ın eski rakipleri Katar ve Türkiye ile birlikte, IŞİD harici Suriyeli asi gruplardan güçlü bir koalisyon oluşturmak için başlattığı çalışma olmuştur.

Bunlar sadece 10.000 metre havadan değil karada da Esad'a karşı savaşacaklar.

Buna karşılık, ABD'nin Suriye'de Esad'a değil IŞİD'e karşı savaşacaklara yönelik "eğit-donat" programı Ürdün'de birkaç hafta önce başlamasından bu yana çok yavaş ilerliyor.

Orta Doğu'da, egemen kanı Esad devrilene kadar IŞİD'in mağlup olmayacağı yönünde.

Ancak Suriye Cumhurbaşkanının konumu son haftalarda zayıflamış olsa da, rejimin sonu henüz görünürde değil.