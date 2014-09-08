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ABD’nin IŞİD için ilk teması Genelkurmay’la

AB Savunma Bakanı Hagel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelecek

08 Eylül 2014 16:48

Galler’deki NATO zirvesinde IŞİD’e karşı içinde Türkiye’nin de olacağı bir koalisyon düşüncesinin oluşmasından sonra ABD’den Ankara’ya ilk kritik ziyaret bugün yapılıyor.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ve beraberindeki heyet,  Ankara’ya gelir gelmez önce Genelkurmay Karargâhı’na giderek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’le bir görüşme yaptı.

Hagel’in bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Hagel’in ana gündeminde IŞİD’e karşı mücadelenin yanı sıra NATO’nun Ukrayna’ya acil müdahale birliği gönderme planı da var. Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD’le mücadelede Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölge ülkelerinin yer alması gerektiğini belirtmişti. Türkiye ise IŞİD’le mücadele koalisyonu içinde aktif şekilde yer almaya, örgütün elinde Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz dahil 49 Türk rehine olması nedeniyle sıcak bakmıyor. Ankara daha çok istihbarat paylaşımı ile sınır güvenliğinin artırılması çalışmalarında yer almak istiyor.

 

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