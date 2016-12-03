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ABD'nin İran'a yaptırımda bulunmasına izin veren yasanın 10 yıl daha uzatıldı

ABD’ye İran’nın nükleer anlaşmaya uymadığı zaman yaptırım uygulamasına izin veren yasanın süresini kongre oylamasıyla uzattı

03 Aralık 2016 00:20

Amerikan Senatosu önceki akşam 10 yıldır yürürlükte olan ve nükleer anlaşmaya uymadığı takdirde ABD’ye İran’a yaptırım uygulama seçeneğini veren yasanın süresini oy birliğiyle uzattı. İran, ABD Kongresi’nin yaptırımları uzatma teklifini onaylamasına tepki gösterdi. Tahran yönetimi kararı, nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak imzalanan anlaşmanın ihlali olarak görüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “ABD Kongresi’nin kararı anlaşmanın ihlalidir. Konuyu anlaşmanın uygulanmasını gözlemlemek amacıyla kurulan komisyona bildireceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere) ve Almanya ve İran ile 2015 yılında imzalanan anlaşma İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlamayı kabul etmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeriyordu.

Senato önceki akşam 10 yıldır yürürlükte olan ve nükleer anlaşmaya uymadığı takdirde ABD’ye İran’a yaptırım uygulama seçeneğini veren yasanın süresini oy birliğiyle uzatmıştı. Teklif iki hafta önce de Amerikan Temsilciler Meclisi’nden 419’a 1 evet oyuyla kabul edilmişti. ABD Başkanı Barack Obama’nın da onaylamayı planladığı teklif, yaptırımları düzenleyen yasanın süresini 10 yıl daha uzatıyor. 

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