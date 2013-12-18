ABD'nin Finansal İstihbarat Sorumlusu Cohen Türkiye'ye geliyor

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü John Sullivan, İran’a ambargoların mimarı olarak bilinen ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Finansal İstihbaratından sorumlu bakan yardımcısı David S. Cohen bu hafta Türkiye'ye gelecek. Cohen’in Türkiye’nin yanısıra bu hafta İngiltere, Almanya ve İsrail’i de ziyaret edecek.

İlhan Tanır'ın Posta 212'de yer alan haberine göre, bugün Bakanlık tarafından da anons edilen ziyaret sırasında Cohen’in ‘illegal finans, bu bağlamda İran’a olan ekonomik ambargoların uygulanması’ konularının görüşüleceği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının 'İran Ambargoları Çarı' olarak da bilinen Cohen ve bağlı bulunduğu birim, mesaisinin büyük bir bölümünü İran’a karşı konan ambargoların global olarak yerine getirilip, getirilmediğini takip ediyor. Bu görev dahilinde de birim, dünyada hangi ülke ve uluslararası şirketlerin ABD ve BMGK ambargolarını uymadığını kontrol ediyor.

Halk Bankası Soruşturması İlintili mi?

Türkiye’de Salı günü erken saatlerden beri başlayan gözaltılarda Halk Bankası önemli bir yer tutuyor. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın gözaltına alınması, ayrıca Reza Zarrab başta olmak üzere, diğer birçok gözaltında da İran’la yapılan altın ihracının önemli rol oynadığı sanıldığı basına yansımıştı.

Halk Bankasının Türkiye ve İran arasındaki finansal ilişkilerde eskiden beri çok önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz yıllarda Halk Bankası ile ilgili şikayetler sıkça Amerikan tarafından da dile getirilmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında da Amerikan Kongre’sinden 50′ye yakın milletvekili imzalarıyla, Halk Bankası doğrudan hedef alınmıştı. Mektup hem Dışişleri Bakanlığına hem de David Cohen’in bağlı bulunduğu Hazine Bakanlığına gönderilmiş ve Halkbank’ın İran’a yaptığı altın ihracının incelenmesi istenmişti. Bu talebin de İran’a uygulanan ambargoları sıkılaştırmak ve ayrıca terörist aktivitelerin finansını durdurmak için yapılması gerektiği kaydedilmişti. Cohen’in Türkiye’nin yanısıra bu hafta İngiltere, Almanya ve İsrail’i de ziyaret etmesi bekleniyor.