-ABD'NİN IRAK'TAKİ GÖREVİ RESMEN SONA ERDİ WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin muharip görevinin resmen sona erdiğini bildirdi. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten dağıtılan ve Başkan Obama'nın TSİ 03.00'te yapacağı ulusa sesleniş konuşmasının metnine göre, ülkesinin Irak'taki savaş görevinin sona erdiğini açıklayan Obama, ABD'nin Irak savaşında büyük bedel ödediğini belirtti. Obama, ''Bugün Irak'ta muharip görevin sona erdiğini ilan ediyorum. Irak'a özgürlük operasyonu bitti, bundan böyle ülkelerinin güvenliğinden Iraklılar sorumlu. Bu göreve adayken Amerikalılara verdiğim sözü yerine getiriyorum'' ifadelerini kullandı. ABD ve Irak tarihi için bu çok önemli bölümde sorumluluklarını bildiklerini belirten Başkan Obama, ''şimdi yeni bir sayfa açma zamanın olduğuna'' dikkati çekti. Başkan Obama, savaşın başladığı 2003'ten bu yana ABD'nin ülkelerinin geleceğini Iraklılara vermek amacıyla ağır bir bedel ödediğini belirterek, ''Irak'ta büyük bir özveride bulunmaları için genç erkek ve kadınlarımızı gönderdik ve bütçenin en sıkışık olduğu dönemde yurt dışında kaynaklarımızı harcadık'' vurgusunu yaptı. Şimdi en acil görevlerinin ekonomiyi düzeltmek ve kriz dolayısıyla işlerini kaybeden milyonlarca Amerikalıyı istihdam etmek olduğunu anlatan Başkan Barack Obama, ekonomiyi düzeltmenin zor olduğunu, ancak gelecek günlerde başkan olarak sorumluluğunun merkezini bunun oluşturacağını kaydetti. Obama'nın açıklayacağı takvime göre, Irak'ta şu anda bulunan 50 binden daha az Amerikan askeri 31 Aralık 2011'e kadar ülkeyi terk edecek.