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Dünya

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKER SAYISI 50 BİNİN ALTINA İNDİ BAĞDAT (A.A)

24 Ağustos 2010 13:33

-ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKER SAYISI 50 BİNİN ALTINA İNDİ BAĞDAT (A.A) - 24.08.2010 - Amerikan ordusu, ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatıyla Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısının 50 binin altına indirildiğini kaydetti. Amerikan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki asker sayısının 50 binin altına düştüğü belirtilmekle birlikte şu anda Irak'ta bulunan asker sayısı konusunda bilgi verilmedi.   ABD'nin 2003 yılında Irak'a girmesinden bu yana Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısı ilk kez 50 binin altına düşürüldü.  Obama yönetiminin planı uyarınca, Amerikan askerleri Irak'ta artık askeri operasyonlara girmeyecek. Bunun yerine Amerikan askerleri, Irak'tan talep gelirse Irak birliklerinin eğitimi üzerinde yoğunlaşacak ve terörle mücadele operasyonlarına yardımcı olacak.  ABD'nin Irak'taki muharip misyonu 31 Ağustos 2010 tarihinde sona eriyor.  

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