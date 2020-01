-ABD'nin Irak macerası resmen bitti -Savaş, ABD'ye binlerce canın yanı sıra yaklaşık 1 trilyon dolara mal oldu -Hamle hamle Irak satrancı... ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - ABD'nin, Irak'taki savaşı bugün resmen bitirmesiyle Amerikan yönetiminin 20 yıllık Irak serüveninde yeni bir döneme giriliyor. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen törenle savaşı resmen sona erdirmesiyle ABD, Irak'ın Kuveyt'i 1990 yılı ortalarında işgal etmesiyle başlayan ve 2003 yılında Irak'ın işgaliyle kazandığı ivmenin ardından yıllardır dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan serüvende bir dönemin sonuna geldi. ABD, savaşı, Bağdat'taki askeri bayrağını indirerek bugün resmen sona erdirmesine rağmen halen Irak'ta bulunan birkaç bin askerini de Irak hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca Aralık ayının sonunda çekmiş olacak. Bu dönemden sonra ise Irak'la ABD arasındaki ilişkilerin nasıl seyredeceği henüz netlik kazanmadı. Irak'ın 2003 yılında işgal edilmesiyle başlayan ve en iyimser tahminlerle bile 100 bin Iraklı siville 4500 Amerikan askerinin hayatını kaybetmesine yol açan savaşın Amerikan ekonomisine maliyeti 1 trilyon doları buldu. Irak savaşı, ABD'deki 11 Eylül 2001 terör saldırılarının sebep olduğu şokun etkisindeki ABD yönetiminin, Irak'taki Saddam Hüseyin rejiminin ABD'nin güvenliğini tehdit eden kitle imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Mart 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle başlamıştı. Tabii kitle imha silahları iddiasının temelsiz olduğu çok geçmeden anlaşıldı ve dönemin ABD yöneticileri de sonradan bunu kabul etti. Şii Arapların çoğunlukta olmasına karşın uzun yıllar Sünni Arap yöneticilerin işbaşında bulunduğu, Sünni ve Şii Arapların yanı sıra, Hristiyan Araplar, Kürtler ve Türkmenler gibi çeşitli etnik, din ve mezhep gruplarını içinde barındıran Irak, işgalin ülkedeki son derece hassas etnik ve dini dengeleri bozması nedeniyle bir anda kendini büyük ve önlenemez bir şiddet dalgasının içinde buldu. Bugün gelinen noktada, Irak halkının, savaş nedeniyle aralıksız olarak baş gösteren şiddet olaylarının yarattığı maddi ve manevi çöküntüyle baş etmeye çalıştığı, yolsuzlukların hakim olduğu ülkede, demokrasi ve ifade özgürlüğünün ise mezhep çatışmalarının halk üzerinde yarattığı yoğun güvensizlik duygusu nedeniyle son derece kısıtlı olduğu ifade ediliyor. Irak'ın, ABD'den aldığı destekle ülke yönetiminde en üst düzeyde görevlere getirilmiş olmalarına karşın her fırsatta kendi bağımsızlıklarına vurgu yapan kuzeydeki bölgesel Kürt yönetimiyle, işgal sayesinde en büyük düşmanı olan Saddam rejiminden kurtulan ve Irak'taki Şii çoğunluğun üzerindeki nüfuzunu kullanarak ülkeyi kendi etki alanına alma çabası içindeki İran'ın arasında kaldığı görüşü pek çok Iraklı lider tarafından sık sık dile getiriliyor. -Kuveyt'in işgaliyle başladı- ABD'nin Irak serüveni, 1980-1988 İran-Irak savaşının neden olduğu mali kayıplar nedeniyle kendini bir anda büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya bulan Saddam rejiminin sorunlarını kısa yoldan çözümlemek için, ''ortak petrol yataklarından fazla petrol çıkardığı ve aşırı üretim yaptığı için petrol fiyatlarını düşürdüğü'' gibi gerekçeler öne sürerek 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesiyle başlamıştı. Irak kuvvetlerinin ABD ve ABD'nin müttefiki güçlerce Kuveyt'ten çıkarılması ve ardından da Irak'a yönelik, uçuşa yasak bölgeler de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası yaptırımların uygulamaya konmasıyla gelişen Irak süreci, ABD'yi derinden sarsan ve bir anda dünyadaki mevcut dengeleri altüst eden 11 Eylül saldırılarının ardından, sonuçta Irak'ın ABD tarafından işgaline kadar uzanan yeni bir safhaya girmişti. ABD'nin Irak'ta ülke güvenliğini tehdit eden kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle başlattığı işgalin ardından, ülkede kitle imha silahlarına rastlanamadı. Amerikalılar kendini savunurken, hiç olmazsa Irak halkının baskıcı Saddam rejiminden kurtarılmış olduğuna dikkat çekiyor. Kurulan siyasi düzenin ne zaman olgun bir demokrasiye dönüşeceğini ise zaman gösterecek. Savaş nedeniyle hemen hemen bütün alt yapısı tahrip olan Irak'ta altyapıyı yeniden inşa etmeye yönelik tüm çabalar terör yüzünden bir yere varamıyor. ABD işgalinin ardından ülkeye sızan El Kaide terör örgütü militanlarının yanı sıra diğer işgal karşıtı Iraklı direnişçiler, savaşın ABD'ye ekonomik maliyetini artırmak amacıyla mücadele yürütüyor. Tabii provokasyonlarla bir yere varmak isteyen dış ülkelerin de şiddet olaylarındaki rolü sık sık tartışılıyor. Irak savaşı neden başladı? Bazılarına göre baskıcı Saddam rejimini son erdirerek Irak halkına demokrasi ve özgürlük getirmek, kimilerine göre Irak'ın petrol gelirlerinden faydalanarak Afganistan savaşının ABD ekonomisi üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak, kimilerine göre ise 11 Eylül'ün ABD için yarattığı fırsatlardan yararlanarak, 11 yıldır uygulanan BM yaptırımları nedeniyle Saddam Hüseyin'in atıl kalan zengin petrol kaynaklarının işletilmesi amacıyla 20 Mart 2003'te başlamıştı. -Irak'ta işgalle başlayan dönüm noktaları- 20 Mart 2003'te başlayan Irak savaşına giden sürecin hemen öncesinde ve sonrasında dünyada ve Irak'ta yaşanan önemli olayların ve gelişmelerin kronolojisi şöyle: -29 Ocak 2002: ABD Başkanı George W. Bush ABD Kongresinde yaptığı konuşmada Irak'ı, Kuzey Kore ve İran ile birlikte ''şer ekseni'' olarak tanımladığı ülkeler arasında saydı. -Nisan 2002: İsrail'in Filistine yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla petrol ihracatına bir süre ara verme kararı aldığını açıklayan Irak 1 ay süreyle petrol ihracatını askıya aldı. -13 Eylül 2002: Irak'a karşı daha katı önlemler alınmasını isteyen ABD Başkanı George W. Bush, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ABD'nin tek taraflı olarak eyleme geçeceğini ilan etti. Ancak ABD ve İngiltere'nin daha katı önlemler alınması ve uyulmaması halinde silahlı müdahale yapılmasını içeren bir BM kararı çıkarma girişimi, BM daimi üyesi ülkeler Fransa ve Rusya'nın vetosuyla karşılaştı. -15 Ekim 2002: Saddam Hüseyin Irak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. -8 Kasım 2002: BM Güvenlik Konseyi aldığı 1441 sayılı kararla Irak’ın tamamen ve acilen silahsızlanması çağrısında bulundu. Buna göre BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) her türlü bilgiye tam erişimi sağlanmazsa Irak'ın ''ciddi sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulunuldu. -18 Kasım 2002: BM silah denetçileri Irak'taki kitle imha silahları konusunda incelemelerde bulunmak üzere Irak’a gitti. -8 Aralık 2002: Irak yönetimi, ülkede kitle imha silahları bulunmadığına ilişkin bir raporu BM'ye sundu. -15 Ocak 2003: Uluslararası silah denetçileri Saddam’ın başkanlık sarayında incelemelerde bulundu. -1 Mart 2003: Irak da dahil olmak üzere yabancı ülkelere asker gönderme ve yabancı askerlerin Türkiye’ye kabulü konusunda hükümete yetki veren tezkere için TBMM'de yapılan, 533 milletvekilinin katıldığı oylamada tezkere, 250 ret, 264 kabul ve 19 çekimser oy almasına karşın Anayasa'nın 96. maddesinde öngörülen salt çoğunluğa ulaşılamadığı gerekçesiyle reddedildi. -Mart 2003: BM silah denetçisi Hans Blix, Irak’ın işbirliği konusunda kolaylıklar sağladığını, ancak bunun ne ölçüde uygulandığı konusunda daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. -17 Mart 2003: Irak'ta diplomatik sürecin dolduğunu söyleyen ABD Başkanı Bush, Saddam Hüseyin ve oğullarının Irak’ı 48 saat içinde terketmemeleri halinde savaşın başlayacağını bildirdi. 18 Mart 2003: Bağdat Bush'un verdiği ultimatomu reddetti. 18 Mart 2003: Iraklı muhalifler Ankara’da bir araya geldi. 19 Mart 2003: Amerikan askerleri Irak-Kuveyt sınırının askerden arındırılmış bölgesinde toplanmaya başladı. -Savaş başlıyor- -20 Mart 2003: Irak’a karşı başlatılan hava harekatı çerçevesinde Bağdat Amerikan füzeleriyle vuruldu. -21 Mart: Amerikan ve İngiliz kuvvetlerine bağlı kara unsurlarının Kuveyt’ten Irak’a girmesinin ardından TBMM Kuzey Irak’a asker gönderilmesi ve ABD uçaklarının Türk hava sahasından geçişi konusunda hükümete yetki verdi. -27 Mart 2003: Amerikan birlikleri Irak’ın kuzeyine indirme yaptı. -9 Nisan 2003: ABD tankları Bağdat’a girdi. -10 Nisan 2003: Kürt gruplar, Türkiye'nin daha önce yaptığı açıklamalarda kırmızı çizgiler olarak adlandırarak bir müdahale nedeni sayacağını açıklamış olmasına karşın Irak askerlerinin çekildiği Kerkük ve Musul’a girerek, resmi dairelerdeki bazı belgeleri yaktılar. -Nisan 2003: ABD'nin devrilen Saddam rejiminde görev alan 55 kişiden oluşan en çok arananlar listesini açıklamasının ardından, Saddam rejiminin Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz gözaltına alındı. -Mayıs 2003: BM Güvenlik Konseyi, 1990’dan bu yana uygulanan ekonomik ambargonun kaldırılması ve ABD öncülüğünde kurulan yeni yönetimi destekleyen bir karar aldı. Irak'taki Amerikalı idareci Paul Bremer, Baas Partisi’nin yanı sıra Saddam döneminin tüm kurumlarının lağvediliğini duyurdu. 4 Temmuz 2003: Süleymaniye’deki Türk Özel Timi bürosu Amerikan askerlerince basıldı. Amerikan askerleri 11 Türk askerini gözaltına alarak Kerkük’e götürdü. Olay, Türkiye-ABD ilişkilerinde soğukluk yaşanmasına neden oldu. 17 Temmuz 2003: Irak’ta “Geçici Hükümet Konseyi” kuruldu. 22 Temmuz 2003: Musul’daki çatışmada Saddam'ın oğulları Uday ve Kusay öldürüldü. 19 Ağustos 2003: Aralarında BM Irak Özel Temsilcisi Sergio Viero De Mello’nun da bulunduğu 23 kişi, Bağdat’taki BM merkezine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. -23 Ağustos 2003: Kerkük’te 7 Türkmenin, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (IKYB) mensup peşmergelerce öldürülmesinin ardından olaylar çıktı. -Ağustos 2003: Kimyasal Ali lakabıyla tanınan Saddam'ın kuzeni Ali Hasan El Mecid, yakalandı. -Necef'teki otomobil saldırısında, Şii lider Ayetullah Muhammed Bakır El Hakim'in de içinde bulunduğu 125 kişi hayatını kaybetti. -1 Eylül 2003 : Irak’ta ABD’nin kurduğu Geçici Yönetim Konseyi hükümet üyelerini belirledi. -Ekim 2003: BM Güvenlik Konseyi, ABD öncülüğündeki yönetime, ''en elverişli zamanda yönetimin Iraklılara bırakılması'' koşuluyla yeni bir meşruiyet kazandıran, Irak hakkındaki iyileştirilmiş bir BM kararını kabul etti. -Kasım 2003: Güvenlik durumunun kötüleşme sürecine girdiği kasım ayının başlarında ABD, Irak'a savaş ilan edilmesinin üzerinden 6 ay geçmesinin ardından işgal sırasında kaybettiğinden daha fazla sayıda askeri kaybetti. -14 Aralık 2003: Amerikan askerleri, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i doğum yeri Tikrit yakınında gizlendiği bir çiftlikte yakaladı. -Şubat 2004: Erbil’de Kürt grupların merkez bürolarına yapılan iki intihar saldırısında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. -Mart 2004: ABD destekli Hükümet Konseyi, İslamın rolü ve Kürt talepleriyle ilgili ciddi ayrılıklar konusundan yapılan uzun ve çetin müzakerelerin ardından geçici anayasa konusunda anlaşmaya vardı. -Aşure günü dolayısıyla kitleler halinde toplanan Şii Müslümanlara karşı düzenlenen saldırılar sonucu 100’den fazla kişi öldü. -Nisan/Mayıs 2004: İranlı Şii lider Mukteda Sadr’a bağlı milisler koalisyon güçlerine karşı direnişe başladı. -ABD’nin Sünni Müslümanların bulunduğu Felluce kentine yönelik bir ay süren askeri kuşatmasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. -Iraklı mahkumların ABD askerlerince insanlık dışı muameleye maruz bırakıldıklarına ilişkin fotoğraflar dünya basınına yansıdı. Olay ABD’deki savaş karşıtlarının söylemlerini daha da güçlendirdi. -Irak’ın ABD tarafından atanan Hükümet Konseyi Başkanı İzzeddin Salim, Bağdat’taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin merkez karargahı yakınındaki bir kontrol noktasında düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldü. Salim’in yerine Gazi Acil El Yaver atandı. -7 Eylül 2004: Irak’ta ölen Amerikan askerinin sayısı 1000’e ulaştı. -2 Kasım 2004: ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan, George W. Bush bir dönem daha ABD başkanlığı görevine seçildi. -30 Ocak 2005: Saddam yönetimi sonrasında ülkede yapılan ilk seçimlerin sonuçlarının Şubat ayının sonunda kesinleşmesine karşın, yeni yönetimin şekillenmesine yönelik pazarlıkları sonuçlandırmak uzun zaman aldı. -12 Şubat 2005: Irak’taki kimyasal silahları bulmak amacıyla yapılan araştırmanın tamamlandığı açıklandı. Daha sonraki süreçte de Irak'ta, savaşının gerekçesi olarak gösterilen nükleer ve kimyasal silahların izine rastlanmadığı ortaya çıktı. -3 Nisan 2005: Irak Meclis Başkanlığına, Sünni siyasetçi Haşim El Hasani seçildi. -6 Nisan 2005: IKYB lideri Celal Talabani Irak'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. -3 Ağustos 2005: Irak Havayolları 14 yıl aradan sonra ilk seferini İstanbul'a yaptı. -31 Ağustos 2005: Yaklaşık bir milyon Şiinin, Bağdat'ın kuzeyindeki Kazımiye Türbesi'ne yürüdükleri sırada bir intihar eylemcisinin aralarına karıştığı söylentisinin neden olduğu panik sonucu meydana gelen izdihamda 960 kişi hayatını kaybetti. Yine aynı gün daha önceki saatlerde aynı yerde düzenlenen havan topu saldırısında ölen 16 kişiyle birlikte bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 976 oldu. -26 Ekim 2005: Irak savaşında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı 2000’e ulaştı. -17 Aralık 2005: Şii partiler ittifakı, Irak'taki parlamento seçimlerinden birinci çıkmasına karşın parlamentoda çoğunluğu elde edemedi. -19 Mart 2006 : Irak'ta nihai zafere ulaşıldığını savunan ABD Başkanı George W. Bush, ''Görev tamamlandı'' dedi. -22 Nisan 2006: Irak’ta Celal Talabani yeniden devlet başkanlığına seçildi. Şii lider Nuri El Maliki ise hükümeti kurmakla görevlendirildi. -8 Haziran 2006: El Kaide terör örgütünün Irak lideri Ebu Musa El Zerkavi, Amerikan hava saldırısında öldü. -20 Haziran 2006: Japonya, Irak’taki 600 askerini çekme kararı aldı. -15 Ağustos 2006: Irak’ta, 1666 bombalı saldırının düzenlendiği 2006 Temmuzunda 3438 sivil hayatını kaybetti. Temmuz ayı Irak'ta yaşanan en kanlı ay olarak tarihe geçti. -2 Eylül 2006: Ağustos 2005'te 2000 sivilin öldürüldüğü Irak’ta, Ağustos 2006’da ölen sivillerin sayısı 3000 olarak açıklandı. -5 Kasım 2006: 1982'de, Şiilerin çoğunlukta olduğu Decal kentinde 182 kişinin öldürülmesinden suçlu bulunan Saddam Hüseyin ''insanlığa karşı suç işlemekten'' idam cezasına çarptırıldı. -8 Aralık 2006: Donald Rumsfeld'in istifasıyla boşalan ABD savunma bakanlığı görevine eski CIA Başkanı Robert Gates getirildi. -Aralık 2006: Irak’ta şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD yönetimi ek asker göndermeyi tartışmaya başladı. -30 Aralık 2006: Saddam Hüseyin asılarak idam edildi. -2 Ocak 2007: Irak’ta, 2006 meydana gelen şiddet olaylarında 16 bin 723 kişinin öldüğü açıklandı. -10 Ocak 2007: ABD Başkanı George W. Bush, Irak’a 20 bin kişilik ek asker gönderme kararı aldı. -2 Şubat 2007: Irak’ta, Ocak ayında meydana gelen şiddet olaylarında 2000 kişinin öldüğü bildirildi. -21 Şubat 2007: İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak’tan asker çekmeye başlayacaklarını duyurdu. -12 Nisan 2007: Başkent Bağdat'ın Yeşil Bölge olarak adlandırılar yüksek güvenlik önlemlerin alındığı kesiminde bulunan Irak parlamento binasını hedef alan intihar saldırısında 3'ü milletvekili 10 kişinin öldüğü en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi. -27 Haziran 2007: İngiltere Başbakanı Tony Blair istifa etti. -7 Temmuz 2007: Irak’ın Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Tuzhurmatu kentinde meydana gelen patlamada 150 kişi öldü. -16 Ağustos 2007: Irak’ta, Mart 2003’ten bu yana ölen Amerikan ve koalisyon gücündeki asker sayısının 4000'e ulaştığı açıklandı. -28 Eylül 2007: Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. -1 Ocak 2008: Kayıtlara geçen verilerden yola çıkarak hazırlanan bir raporda, Irak’ta 2007 yılındaki şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 22 bin 586 ile 24 bin 159 arasında olduğu açıklandı. -2 Mart 2008: İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Bağdat’ı ziyaret etti. -10 Temmuz 2008: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a gitti. -19 Temmuz 2008: Irak’taki en büyük Sünni koalisyon boykottan vazgeçerek hükümete katılma kararı aldı. -1 Eylül 2008 : ABD ordusu Anbar vilayetinin denetimini Irak ordusuna devretti. -9 Eylül 2008: ABD Başkanı George W. Bush, Irak'ta bulunan 146 bin Amerikan askerinden 8 binin Irak'tan çekileceğini ve çekilen askerlerden 4500'ünün, 33 bin Amerikan askerinin bulunduğu Afganistan'a gönderileceğini bildirdi. -4 Kasım 2008: ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinden galip çıkan Barack Obama, 44. ABD başkanı oldu. -27 Kasım 2008: Amerikan askerlerinin 2011'e kadar Irak'ta kalmasını öngören, ABD ile Irak yönetimi arasında imzalanan güvenlik anlaşması Irak parlamentosunda onandı. -27 Şubat 2009: ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan ordusunun Irak'taki muharebe görevlerinin 31 Ağustos 2010 tarihine kadar sona ermiş olacağını açıkladı. -9 Mart 2009: ABD'nin Irak'tan çektiği, 12 bin Amerikan askeri ülkeden ayrıldı. -23 Mart 2009: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak’ı ziyaret etti. -7 Nisan 2009: ABD Başkanı Barack Obama, Irak’a gitti. -30 Nisan 2009: Irak’taki son İngiliz askerleri de ülkeden ayrıldı. -13 Haziran 2009: Sünni Arap bloktan, Parlamento başkanı Harit Ubeydi intihar saldırısında hayatını kaybettiy. -29 Ağustos 2009: Irak İslam Konseyi Başkanı Abdülaziz Hakim, İran’da tedavi gördüğü hastanede öldü. -13 Ocak 2010: ABD Savunma Bakanlığı Amerikan askerlerinin Aralık 2011 sonuna kadar ülke güvenliğini Irak askerine devretmiş olmasını öngören planını açıkladı. -29 Ocak 2010: İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, Irak savaşına giden süreçte yapılan hataları belirlemek için İngiltere'de oluşturulan, kısaca Chilcot Tahkikat komisyonu adı verilen soruşturma komisyonuna verdiği ifadede İngiltere'nin Irak savaşına girmesine ilişkin kararını savundu. -7 Mart 2010: Irak’ta Ocak ayından beri durmadan ertelendikten sonra nihayet bugün yapılan seçimlerde gün boyu süren şiddet olaylarında 35 kişi öldü. -26 Mart 2010: Seçimlerin ardından kimin başbakan olacağı konusunda kriz başladı. -2 Mayıs 2011: El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin, Pakistan’da bir eve düzenlenen operasyonla öldürüldü. -Mayıs 2010: Ocak 2009'da 114 bin olan Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısı 88 bine indi. -Eylül 2010: Irak’taki Amerikan ordusunda yer alan muharip unsurların ülkeden çekilmesi işleminin tamamlanmasının ardından ülkede eğitim ve askeri danışmanlık hizmetleri vermek için kalan Amerikan askerlerinin sayısı yaklaşık 47 bine indi. -12 Kasım 2010: Celal Talabani, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. -21 Aralık 2010: Mart'taki seçimlerin ardından Nuri El Maliki başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu. -5 Ocak 2011: Üç yıldan beri gönüllü olarak sürgüne gittiği İran'dan ayrılan Iraklı Şii lider Mukteda Sadr, Irak'ın Necef kentine döndü. -29 Mart 2011: Irak'ın Tikrit kentindeki il meclisine düzenlenen silahlı saldırıda 40'tan fazla kişi öldü, 60'ı aşkın kişi yaralandı. -8 Nisan 2011: Irak güvenlik güçleri, İran rejimine muhalif Halkın Mücahitleri örgütünün Bağdat yakınındaki bir kampına operasyon düzenlendi. -27 Mayıs 2011: Saddam rejimi ve Baas Partisi ile ilişkisi olan Iraklıları tespit etmekle görevli üst düzey yetkili Ali El Lami uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. -15 Ağustos 2011: Irak’ın değişik kentlerinde düzenlenen saldırılarda 60 kişi öldü, 250’yi aşkın kişi yaralandı. -30 Ağustos 2011: Amerikan Kongresi'ndeki bir komisyon için hazırlanan raporda, yönetimin son on yılda, Irak ve Afganistan’da en az 30 milyar doları boşa harcadığına yer verildi. -28 Eylül 2011: Irak, 3 milyar dolara ABD’den 18 adet F-16 savaş uçağı alacağını açıkladı. -12 Ekim 2011: Bağdat’taki bombalı saldırılarda en az 23 kişi öldü. -21 Ekim 2011: ABD Başkanı Barack Obama, Irak’ta bulunan 39 bin Amerikan askerinin yıl sonunda ülkeden ayrılacağını açıkladı. -Kasım 2011: Kasım ayının son haftasında ülkenin değişik kentlerindeki bombalı saldırılarda 50’yi aşkın kişi öldü. -1 Aralık 2011: Irak’ın Diyala vilayeti Halis kentindeki bombalı saldırıda ikisi polis, 20 kişi yaşamını yitirdi. -Irak İçişleri, Sağlık ve Savunma bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta Kasım ayında düzenlenen saldırılarda 187 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. -ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak'ın başkenti Bağdat ve Irak bölgesel Kürt yönetiminin denetimindeki Erbil'e giderek temaslarda bulunmasının ardından Ankara'ya geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi. -2 Aralık 2011: Irak'taki Amerikan ordusunun karargahı ve askeri komuta merkezi Camp Victory'nin denetimi, Irak hükümetine geçti. -5 Aralık 2011: Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Washington Post gazetesine yazdığı makalede, ''Amerikan güçlerinin çekilmesinin ardından Irak'ın istikrarının iki ulus için kaygı konusu olduğunu, Iraklı güvenlik güçlerinin kapasitesine ve Amerika'nın desteğinin gerekliliğine inandığını'' belirterek ABD ile ''kalıcı ilişki'' kurmak istediğini söyledi. -7 Aralık 2011: Amerikan ordusu, Ürdün ile Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki Anbar bölgesinde bulunan önemli bir hava üssü olan El Esad'ın denetimini Irak makamlarına teslim etti. -12 Aralık 2011: NATO, Irak'taki askeri eğitim misyonunu bu ayın sonunda tamamlamayı planladığını bildirdi. (KRC-BDR-ÖFÇ)