ABD'nin Irak işgali 31 Aralık 2011'de bitiyor

Irak'ta bakanlar kurulu ABD ordusunun varlığına ilişkin askeri anlaşmayı onayladı. Buna göre, ABD ordusunun Irak'ta kalış süresi BM kararında belirlenen sürenin ötesine uzatılacak.



Irak bükümet sözcüsü Ali El Debbağ, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunun yaptığı toplantıda güvenlik anlaşması taslağının, yapılan değişikliklerden sonra kabul edildiğini açıkladı. Bu, ABD ordusunun Irak'ta kalış süresi BM kararında belirlenen sürenin ötesine uzatılacağı anlamına geliyor

El Debbağ, Amerikan kuvvetlerinin 30 Haziran 2009 tarihine kadar kent ve kasabalardan, 31 Aralık 2011 tarihine kadar da ülkenin tamamından çekileceğini belirtti.



Irak’ta güvenlik tam olarak sağlandığında anlaşmanın feshedilebileceğini kaydeden sözcü, “Güvenlik tam sağlandığında anlaşmanın tarihi dolmamış olsa bile, Irak ve ABD taraflarının karşılıklı uzlaşmaları sonucunda güvenlik anlaşması bitirilebilir” dedi.

ABD'nin Irak'ta kalışıyla ilgili BM kararı 31 Aralık'ta sona eriyor ve şu anda ABD'nin Irak'ta 150 bin civarında askeri var.

Varılan anlaşma sayesinde, 20 Mart 2003'ten bu yana Irak'ta bulunan Amerikan ordusu ile Irak hükümeti, ABD ordusunun 31 Aralık'tan sonra 3 yıl daha Irak'ta kalabilecek.

Hükümet sözcüsü Ali Debbağ ve Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nın verdiği bilgiye göre, Irak kabinesinin görüşmesi iki buçuk saat sürdü. Toplantıda hazır bulunan 28 bakandan biri hariç tümünün anlaşmaya onay verdiği bildiriliyor. Irak hükümetinin bu kararının, 275 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda nihai olarak onaylanması gerekiyor.

Anlaşmanın daha önceki taslakları parlamentodaki çeşitli gruplarca eleştirilmişti. Ancak Washington anlaşma taslağının "nihai" olduğunu, değiştirilemeyeceğini açıkladı.Yakın geçmişte de, parlamentodaki Şii ve Kürt partileri anlaşmaya destek vereceklerini bildirdi.

Güvenlik anlaşması, ABD ordusunun 2009 ortasına kadar kentlerin sokaklarından, 2011 yılı sonunda da ülkenin tümünden çekilmesini öngörüyor.



ABD güçlerinin Irak yargısından izin almadan evlere baskın düzenleyemeyeceğini bildiren El Debbağ, “Irak’ın toprakları komşu ülkelere zarar vermek için kullanılamayacak. Irak hava sahası, 1 Ocak 2009 tarihine kadar Irak’ın denetimine geçecek. Varılan anlaşmada Amerika Irak’ın mallarını korumaya devam edecek. Anlaşmanın hayata geçirildiği günden itibaren kanunları çiğneyen olursa yargıya havale edilecek” dedi.



Bir Amerikan helikopterinin düştüğü bildirildi.

Askeri sözcü, helikopterin "muhtemelen teknik bir arızadan ötürü" Musul yakınlarında düştüğünü söyledi. Sözcü, kazada ölen olup olmadığını ise belirtmedi.Bir başka kaynak da, helikopterin, pervanesinin elektrik tellerine takılarak düşmüş olabileceğini söyledi