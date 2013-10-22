'ABD'nin insansız uçak saldırıları hukuka aykırı'

Önde gelen iki insan hakları kuruluşu, yaptıkları incelemeler sonucu Washington'u insansız uçaklarla düzenlediği saldırılarda sivilleri öldürerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde bu yıl Ocak- Ağustos aralığında, insansız uçakla düzenlendiği bildirilen 45 saldırıdan 9'unu incelediklerini ve ölenlerin bir tehdit oluşturmadıkları, bir çatışmanın içinde de olmadıklarının anlaşıldığını duyurdu.

Raporda saldırıların zaten el Kaide, Taliban ve Pakistan ordusunun saldırısıyla travma yaşayan halk üzerinde derin yaralar oluşturduğu söyleniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) da ayrı bir raporda ABD'nin insansız uçaklarla yaptığı altı saldırıyı inceledi.

Örgüt bu saldırılardan ikisinde sivillerin ayrım yapılmaksızın öldürüldüğünü, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

ABD Başkanı Barack Obama, insansız uçakların sadece ele geçiremedikleri terör zanlılarına karşı kullanılacağını söylemişti.

ABD'nin yürüttüğü insansız uçak operasyonu hakkında pek az bilgi bulunuyor.

Pakistan'da bu tür saldırılarda önde gelen El Kaide ve Taliban liderlerinin yanı sıra siviller de can verdi.

Saldırılar Pakistan'da halkın tepkisine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü bir soruşturma geçen hafta Pakistan'da en az 400 sivilin bu tür insansız uçak saldırılarında öldüğünü ortaya koymuştu

Bu, ABD'nin şimdiye dek kabul ettiği rakamın çok üzerinde.

Birleşmiş Milletler raportörü Ben Emmerson, Washington yönetimini, 'savaş bölgeleri dışında ölümcül güç kullanmayı teşvik ederek uluslararası hukuk normlarının sınırlarını zorlamakla' suçladı.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki aşiret bölgelerine bağımsız gazetecilerin girişine izin verilmediği için insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların ardından ölü ve yaralı sayısını belirlemek ve kimlik tespiti yapmak mümkün değil.

Uluslararası Af Örgütü, insansız hava araçlarının kullanıldığı ve kayıtlara giren 45 saldırıdan dokuzunu incelediklerini açıkladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Pakistan'daki operasyonlarla ilgili bilgi ve hukukî dayanağı gösteren bir açıklama talep etti.

BBCTürkçe