T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'nin ilk siyah First Lady'si

ABD'de Demokrat Partinin adayı Barack Obama'nın ülkenin 44. başkanı seçilmesiyle birlikte, eşi Michelle Obama da ülkenin ilk siyahi First Lady'si olarak tarihe geçti.

05 Kasım 2008 02:00

ABD'de Demokrat Partinin adayı Barack Obama'nın ülkenin 44. başkanı seçilmesiyle birlikte, eşi Michelle Obama da ülkenin ilk siyahi First Lady'si olarak tarihe geçti.

Avukat olan iki çocuk annesi Michelle Obama, seçim kampanyası süresince, farklı bir First Lady olacağının sinyallerini vermişti. Başarılı meslek hayatına rağmen yaşamındaki önceliğinin annelik olduğunu sık sık vurgulayan 44 yaşındaki Michelle Obama, eşinin seçim kampanyasının da ateşli bir savunucusu olmuştu.



Michelle Obama kısa süre önce bir dergiye yaptığı açıklamada, eşinin başkan seçilmesi durumunda, annelik görevinin haricinde, öncelikli olarak iş ve aile hayatlarını dengelemeye çalışan kadınların sorunları ile asker ailelerin ihtiyaçlarına odaklanmak istediğini söylemiş ve kampanya sürecinde olduğu gibi gayri resmi olarak eşine danışmanlık yapabileceğini belirtmişti.

Yıllık maaşı 270 bin dolar

Chicagolu bir işçi ailesinin çocuğu olan M. Obama, ülkenin en prestijli okullarından Princeton Üniversitesi'nde sosyoloji ve ardından Harvard'da hukuk okudu. Burslu okuduğu her iki okulu başarıyla bitiren Obama, Chicago'da bir hukuk firmasında işe başladı. En son Chicago Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışan ve yılda 270 bin dolar alan Michelle Obama, eşinden daha fazla kazanıyordu.

Barack Obama, Chicago'da hukuk firmasında çalışırken tanıştığı 16 yıllık eşinin kendisi için güç kaynağı ve kendisini dengeleyen nazik bir eleştirmen olduğunu söylemişti.

Karşıtları ve taraftarlarının gözünden Michelle

Karşıtlarının 'küstah, kibirli, soğuk, öfkeli siyah kadın' gibi yakıştırmalarda bulunduğu Michelle Obama'nın taraftarları ise onu, 'özgür fikirli, sesini çıkarmaktan korkmayan, kendisini ailesine adamış bir anne' olarak tanımlıyor.


Vanity Fair: Giyimin önderi

Eşinin kampanyasında tek başına büyük kalabalıkları kazanabilen Michelle Obama, yansıttığı güçlü ve akıllı kadın imajıyla demokratlar arasında son derece popüler. Kendine güveni ve modern giyim tarzıyla pek çok kez en iyi giyinenler listelerinde yer alan Obama'yı 2008 yılında en iyi giyinen kadın seçen Amerikan Vanity Fair dergisi, Michelle Obama için "giyimin önderi" yakıştırmasında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24