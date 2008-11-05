ABD'nin ilk siyah First Lady'si

Avukat olan iki çocuk annesi Michelle Obama, seçim kampanyası süresince, farklı bir First Lady olacağının sinyallerini vermişti. Başarılı meslek hayatına rağmen yaşamındaki önceliğinin annelik olduğunu sık sık vurgulayan 44 yaşındaki Michelle Obama, eşinin seçim kampanyasının da ateşli bir savunucusu olmuştu.Michelle Obama kısa süre önce bir dergiye yaptığı açıklamada, eşinin başkan seçilmesi durumunda, annelik görevinin haricinde, öncelikli olarak iş ve aile hayatlarını dengelemeye çalışan kadınların sorunları ile asker ailelerin ihtiyaçlarına odaklanmak istediğini söylemiş ve kampanya sürecinde olduğu gibi gayri resmi olarak eşine danışmanlık yapabileceğini belirtmişti.Chicagolu bir işçi ailesinin çocuğu olan M. Obama, ülkenin en prestijli okullarından Princeton Üniversitesi'nde sosyoloji ve ardından Harvard'da hukuk okudu. Burslu okuduğu her iki okulu başarıyla bitiren Obama, Chicago'da bir hukuk firmasında işe başladı. En son Chicago Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışan ve yılda 270 bin dolar alan Michelle Obama, eşinden daha fazla kazanıyordu.Barack Obama, Chicago'da hukuk firmasında çalışırken tanıştığı 16 yıllık eşinin kendisi için güç kaynağı ve kendisini dengeleyen nazik bir eleştirmen olduğunu söylemişti.Karşıtlarının 'küstah, kibirli, soğuk, öfkeli siyah kadın' gibi yakıştırmalarda bulunduğu Michelle Obama'nın taraftarları ise onu, 'özgür fikirli, sesini çıkarmaktan korkmayan, kendisini ailesine adamış bir anne' olarak tanımlıyor.Eşinin kampanyasında tek başına büyük kalabalıkları kazanabilen Michelle Obama, yansıttığı güçlü ve akıllı kadın imajıyla demokratlar arasında son derece popüler. Kendine güveni ve modern giyim tarzıyla pek çok kez en iyi giyinenler listelerinde yer alan Obama'yı 2008 yılında en iyi giyinen kadın seçen Amerikan Vanity Fair dergisi, Michelle Obama için "giyimin önderi" yakıştırmasında bulunmuştu.