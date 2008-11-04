ABD'nin ilk siyah başkanı olarak tarihe geçti

YARDIMCISI JOE BIDEN KİMDİR?

130 milyon seçmene sahip ülkede aylardır devam eden kampanyanın ardından düzenlenen seçimde, Cumhuriyetçi cephenin kurt politikacısı John McCain, Demokrat rakibi Obama'ya yenik düştü ve mağlubiyetini kabul etti.MSNBC televizyonunun tahminlerine göre ilk sonuçlar, başkanlık için gereken 270 delege oyuna uzanan yolda siyahi Demokrat aday Barack Obama'nın 338, Cumhuriyetçi John McCain'in ise 136 oy aldığını gösteriyor. Bu da tahminlerin çok üstünde bir fark olarak yorum buluyor.ABD'deki seçimlerde uygulanan seçiciler kurulu sistemi nedeniyle halk, doğrudan başkanı seçmiyor, başkanı belirleyecek seçiciler kurulunu oluşturacak ve sayıları her eyaletin nüfus oranına göre belirlenen delegeler için oy kullanıyor. Seçim günü sonunda belirlenecek bu 538 delegeden 270'inin oyunu garantileyen aday başkan seçiliyor.Başkanlık seçimi, 50 eyalette ve özel statü taşıyan başkent Washington'da yapılıyor. İkisi (Maine ve Nebraska) hariç eyaletlerin tamamına yakınında, en çok oy alan aday delegelerin tamamını kazanıyor. Bu 538 delegeden 270'inin oyunu alan aday başkan oluyor.20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Obama'nın yardımcılığını, ABD basınında 'saldırı köpeği' olarak da bilinen Senatör Joe Biden yapacak. Obama da, Biden de Ermeni tezlerine destek veriyor.Barack Obama, kendisiyle aynı adı taşıyan Kenyalı Müslüman bir baba ile Ann Dunham adlı Kansaslı beyaz bir annenin oğlu… Hawaii Üniversitesi’nde tanışıp evlenen çift, 4 Ağustos 1961 doğumlu Obama 2 yaşına geldiğinde boşandı. Harvard Üniversitesi'nde burslu okuyan baba, daha sonra Kenya'ya döndü ve hükümet için çalıştı.Obama 6 yaşındayken, annesi bu kez bir Müslüman Endonezyalı'yla evlendi, aile Cakarta'ya taşındı. Endonezya'da yaşadığı 4 yıl boyunca laik ve Hıristiyan okullarına giden Obama, daha sonra büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayacağı Hawaii'ye döndü ve eğitimine burada devam etti.New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler okuyan Obama, 1988'de Harvard Hukuk Fakültesi’ne girdi, buradaki öğrenciliği sırasında "Harvard Law Review" dergisinin ilk Afrika kökenli Amerikalı yöneticisi oldu.1996-2004 yılları arasında Illinois eyalet senatörü olan Obama, 2004 yılında da ABD Senatosu’na seçildi. Bu zaferinin ardından medyanın ilgisini çeken Obama, Washington'un en gözde isimlerinden biri haline geldi. Obama'nın iki kitabı, çok satanlar listesine girdi.Barack Obama, 2007 başında başkan aday adayı olduğunu ilan etmesiyle birlikte, diğer aday adayı, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi Hillary Rodham Clinton ile uzun süreli bir mücadeleye girişti ve zaferini ilan etti.New York Senatörü Hillary Clinton da, Demokrat Parti kurultayında adını yazdırarak, başkan adaylığı konumuna yaklaşan ilk kadın olarak Amerikan tarihine geçti.Obama, kampanyasının başında "Washington'daki liderlerimizin, sorunlara pratik ve sağduyulu çözümler bulmak için bir arada çalışmaktan aciz olduğu görülüyor" diyerek, kendisinin bunu düzeltmeyi amaçlayacağını açıkladı.Barack Obama'nın Demokrat Parti’nin resmen başkan adayı olduğu ise Haziran 2008'de kesinleşti. Seçim kampanyasında "değişim" sloganını kullanan Obama, başkanlık yarışında en çok bağış elde eden lider olarak da rekor kırdı.ABD'nin Irak'a müdahalesi öncesinde savaşa karşı sesini yükselten, Irak savaşının başından beri bunu eleştiren Obama, İranlı liderlerle de koşulsuz görüşmeden yana olduğu yaklaşımıyla eleştirilmişti.Obama, siyasette parlamasıyla birlikte hem ulusal, hem de uluslararası alanda "rock yıldızı" benzetmesi yapılan bir üne ve desteğe kavuştu.Amerikalı ünlü talk şovcu Oprah Winfrey'yi kampanyasına katan Obama'ya destek veren diğer ünlüler arasında Hollywood dünyasından George Clooney, Scarlett Johannson, Robert de Niro, Tom Hanks, Matt Damon, Halle Berry ve ünlü müzisyen Bruce Springsteen başı çekiyordu.Obama, adının sürekli "Alabama" ya da "Yo Mama" gibi yanlış söylendiği konusunda espriler yapıyor. CNN televizyonu da Obama ile El Kaide lideri Usame'nin (Bin Ladin) adlarını karıştırmış ve özür dilemişti.Barack Obama, 1964 doğumlu ve kendisi gibi Harvard Hukuk Fakültesi mezunu olan Michelle Robinson ile evli. Çiftin, Malia (10) ve Sasha (7) adlı iki kız çocuğu bulunuyor.ABD'deki en büyük Ermeni kuruluşu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Cumhuriyetçi Partili McCain'e göre açık bir biçimde Ermeni tezlerinin yanında yer alan Obama'yı ABD başkanlık seçimi yarışında destekleyeceğini ekim sonunda duyurmuştu.ANCA'ya göre Obama, en son 1 Kasım'da Ermenilere açıklama göndererek, başkanlığı sırasında, sözde "Ermeni soykırımını" tanıma sözü verdi. Ocak ayında da Obama, bu yönde Ermenilere aynı vaatte bulunmuştu.Barack Obama, Kongre'deki Ermeni tasarılarını da kuvvetle desteklediğini ifade etmişti. Ermenistan'ın kuruluş yıldönümü vesilesiyle ekim başında yayımladığı bir başka açıklamada ise Obama, 1915 olaylarına değinmeden, Türkiye ve Ermenistan cumhurbaşkanları arasında başlatılan diplomasiye destek vermişti.ABD'de çıkan Greek News adlı haftalık dergi ise, ekim ayında Obama'nın, Rum asıllı ABD'liler için bir mesaj yayımladığını ve Kıbrıs'taki Türk askeri varlığından "işgal" olarak söz ettiğini yazdı.Obama ve yardımcısı Joe Biden'ın resmi seçim bildirgesinde ise Türkiye ve Kıbrıs politikaları anlatılırken, "işgal" benzeri bir ifade kullanılmadığı ve Kıbrıs sorununa adil çözüm beklentisinin vurgulandığı görüldü.Obama, İstanbul'daki Fener Rum Patriği'nin "ekümenik", yani "evrensel" olarak tanınmasını ve Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını destekliyor.Demokrat Başkan Adayı Obama’nın yardımcı olarak seçtiği Biden, Bush yönetiminde Dick Cheney’nin oynadığı rolü üstlenecek. Amerikan medyası Biden için "attack dog" (saldırı köpeği) tanımını kullanıyor. Joseph Biden, abartma yapması ve hatta yalan söylemesi, acımasızca ve hakarete kadar varan ifadeleri rakiplerine karşı kullanmasıyla biliniyor.Biden, 'yardımcı' olarak açıklanmasının ardından daha ilk konuşmasıyla bunu kanıtladı. McCain’in yedi tane evi olan bir zengin olduğunu ve halktan kopuk yaşadığını söyleyen Biden, "Mutfak masanız benimki gibiyse, çocuklarınız yatınca karınızla faturaları nasıl ödeyeceğinizi konuşursunuz. McCain’in en büyük sorunu ise, yedi evinden hangisinde mutfak masasına oturacağıdır" demişti.Sık sık gaf yapan ve bu yüzden "imalı bir ırkçılık eğilimi" olduğu bile söyleyen tecrübeli senatör, aslında boşboğazlığını çoğunlukla siyasi bir araç olarak kullanıyor. Ancak Biden’in dürüstlük sicili de çok temiz değil.Örneğin Biden, hukuk eğitimini bursla gerçekleştirdiğini ve sınıfın en yüksek notlarla mezun olan yarısı arasında yer aldığını belirtmişti. Ancak, beş ay sonra, Biden’in, 85 mezun arasında sınıfın 76’ıncısı olduğu ortaya çıkmıştı. Biden "İyi hatırlayamamışım" demişti.Biden Türkiye'yi iyi tanıyan bir diplomat olmasına rağmen, Irak'ın Şii, Sünni ve Kürt olarak 3 bölüme ayrılmasını istemesi; ayrıca Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığı da ilişkileri etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.