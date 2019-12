ABD'nin ilk siyah başkanı göreve başladı

Devir teslim programı (TSİ)

2 milyon kişi izleyecek

Bilet var ama ücretsiz

Oteller doldu, evler pansiyon oldu

‘Otomobiller ve hayat kadınları giremez'

Koruma ordusu



Obamamobile

Lincoln'ün izinde

İlginç konuklar

Legoland'de tören

SAYILARLA YEMİN TÖRENİ



Tüm dünyada büyük bir merak ve ilgiyle izlenen sürecin son ayağı olan yemin töreni benzerlerini her konuda gölgede bırakacağa benziyor. Obama’nın, Abraham Lincoln’ün kullandığı İncil üzerine yemin edeceği tören, izleyicilerin sayısından yapılan masraflara kadar pek çok rekora, ilke ve ilginç detaya sahne olacak.Başkan Bush ve eşi Laura, yeni başkan Obama ve eşi Michelle’i Beyaz Saray’da kahve içmek için ağırladı16.55 George W. Bush, Beyaz Saray’da Barack Obama’yı karşılayacak. Başkan Bush ve eşi Laura, yeni başkan Obama ve eşi Michelle’i Beyaz Saray’da kahve içmek için ağırlıyorlar.18.00 Resmi program başlıyor. ABD Deniz Kuvvetleri Bandosu ve San Fransisco korolarının konseri...18.30 Obama ve Bush Beyaz Saray’a gidecekler. Senatör Dianne Feinstein’in ‘Hoşgeldiniz’ konuşmasını Dr. Rick Warren’ın dini açılış konuşması takip edecek. Ardından Aretha Franklin bir mini konser verecek.18.50 Başkan Yardımcısı Joe Biden yemin edecek. Ardından John Williams, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, Gabriela Montero ve Anthony McGill ile müzik...19.00 Barack Obama’nın 44. ABD Başkanı olarak yemini.19.05 Obama ABD Başkanı olarak halkına ve dünyaya ilk kez hitap edecek. Ardından Dr. Joseph E. Lowery tarafından takdis edilecek. Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Bandosu tarafından ABD ulusal marşı okunacak.20.00 Obama ve Bush, Kongre binasının doğusundan çıkacaklar, Bush helikoptere binip mekanı terk edecek.20.15 Obama, Kongre liderleriyle öğle yemeği yiyecek.21.00 Obama, kutlamalar ve geçit töreni için Kongre binasından ayrılacak.21.00-22.30 Obama konvoyla Beyaz Saray’a doğru yola çıkacak, Beyaz Saray’ın karşısındaki bir podyumdan geçit törenini izleyecek. Ardından Beyaz Saray’a girecek ve baloya katılacak.Yemin törenini, alanda yaklaşık 2 milyon kişinin izlemesi ve bir rekor kırılması bekleniyor. Şimdiye kadarki en kalabalık tören, J. F. Kennedy’nin öldürülmesinden hemen sonra Beyaz Saray’a çıkan Lyndon Johnson’ın yemin töreniydi. Törene yaklaşık 1.2 milyon kişi katılmıştı.Başkanlığının son gününe giren George W. Bush’un ikinci başkanlık dönemi için yapılan yemin törenine de 300 bin kişi katılmıştı. Obama’nın yemin töreni pek çok televizyon ve internet sitesinden canlı yayınlanacak.Törenin yapılacağı platform etrafında oluşturulacak güvenli bölgeye sadece biletli kişiler girebilecek. Yaklaşık 240 bin adet basılan biletlerin hiçbiri paralı değil. ABD’lilerin bu biletlere sahip olabilmek için Kongre üyeleri ve üst düzey yetkililere başvurmaları gerekiyor. Her ne kadar para ile satılması yasak olsa da el altından bilet satıldığı haberleri sıkça duyuluyor.İlginin bu kadar yoğun olması, Washington DC.’de ve tören alanında ekstra önlemler alınmasına neden oldu. Kentte pek çok otelde aylar öncesinden rezervasyonlar dolarken, bu günü fırsata çevirmeye çalışan bazı Washingtonlular evlerindeki odaları tek gün için kiraya verdi.Tüm kentte gözlenen olağanüstü durum doğal olarak tören alanının çevresinde doruk noktasına ulaşıyor. Kentin pek çok kısmında otomobil giriş çıkışı kısıtlanmış durumda, Beyaz Saray çevresinde oluşturulan ve 3 km. çaplı tören alanına otomobil girişi tamamen yasak. Washington Belediyesi yaşanabilecek trafik sorunu için metro ve toplu taşıma sistemine güveniyor. Yine de törene bisikletle gitmek isteyenler için, bisiklet kiralayabilecekleri yerler hazırlandı. iPhone da abonelerine, hazırladığı ‘iObama’ adlı yazılımla 99 cent karşılığında töreni canlı izleme olanağı sunuyor.Alana giremeyecek olan yalnızca otomobiller değil. Alan çevresine, hayat kadınlarının giremeyeceğine dair uyarı levhaları asıldı. Yasağa uymayanlar 300 dolar (485 TL) cezaya çarptırılacak.Barack Obama için hazırlanan özel limuzin, 'Obamamobile' ilk kez törende kullanılacak.Tören alanına girecekler sıkı bir aramadan geçirilecek ve pek çok şeyin girmesine izin verilmeyecek. Aramada her türlü delici ya da patlayıcı alete elbette el konulacak ama bunun dışında arama noktasından geri çevrileceklere birkaç örnek de şunlar: Sandviç ekmeğinden büyük yiyecekler, el çantasından büyük çantalar, sırt çantaları, bavullar, şemsiye, termos, portatif soğutucu, lazer işaretleyici, evcil hayvan, resimli ya da sözlü döviz, poster, çatapat ya da meşale benzeri kutlama malzemeleri ve alkollü içecek… Bu tür ihtiyaçlar için tören alanı dışına yüzlerce portatif restoran ve binlerce tuvalet kurulacak.Tören alanına giremeyeceklerin listesi alınan güvenlik önlemleri için fikir verse de tören öncesi ve sırasında toplam 40 bin güvenlik görevlisinin hazır olacağı yeni başkanın korunmasının ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Amerikan ordusu helikopter, uçak ve çeşitli hava savunma sistemleri ile desteklediği 32 bin personelini yemin töreninde görevlendirdi. Yarısı ülkenin çeşitli eyaletlerinden gelen toplam 8 bin polis de tören sırasında asayiş ve güvenliği sağlayacak.Yaklaşık iki saat sürecek törende düzenlenecek geçit töreni ve diğer aktiviteler de daha öncekileri gölgede bırakıyor. Toplam 15 bin kişinin ve görev yapacağı törene onlarca büyüklü küçüklü gösteri grubu ile iki büyük bando katılacak. Geçitte boy gösterecek gruplardan biri de Obama’nın mezun olduğu Hawaii’deki bando takımı olacak. Obama’nın kendisi için hazırlanan ve Amerikalılar tarafından ‘Obamamobile’ adı verilen yeni özel limuziniyle geçit törenine katılması bekleniyor.Katılımcı sayısının yanı sıra tören için yapılan harcamalar da bir rekor. Resmi bir açıklama yapılmadı ancak yapılan tahminler yemin töreninin Amerikalı vergi mükelleflerine 150 milyon dolara mal olduğu yönünde. Bush’un ikinci yemin töreni 43.2, Clinton’ın 33 milyon dolara mal olmuştu. Yalnızca tören alanının düzenlenmesinin maliyeti 3.5 milyon dolar, buna yerleştirilen 28 bin koltuklu orta büyüklükte bir stadyum kapasitesindeki platform dahil.Barack Obama gerek kampanyası sırasında gerekse de başkan seçildikten sonra pek çok konuşmasında İç Savaş’ı bitiren 16. Amerikan Başkanı Abraham Lincoln’e pek çok kez atıf yaptı ve konuşmalarında onun sözlerine yer verdi. Tören öncesinde de Obama, Lincoln başkan seçildikten sonra başkente gelirken yaptığı tren yolculuğunun aynısını yapmıştı. Obama, Abraham Lincol'ün 148 sene önce yemin ettiği İncil üzerine yemin edecek.Obama’nın Lincoln hayranlığı yemin töreninde de devam edecek. Barack Obama, Lincoln’ün 148 yıl önce yemin ettiği İncil üzerine yemin edecek. Bunun için Kongre Kütüphanesi’nde bulunan İncil özel olarak törene getirilecek. Daha önce baba Bush da, ilk Amerikan Başkanı Washington’ın kullandığı İncil üzerine yemin etmiş, oğlu da aynısını yapmak istemiş ancak her iki yemin töreninde de hava durumunun uygun olmaması nedeniyle aile İncil’iyle yemin edilmişti. Abraham Lincoln hakkında ilginç bir not da Lincoln’ün yemin töreni Afro-Amerikalıların katıldığı ilk başkanlık yemini oluşu.Amerikalı kadınlar ise yemin törenine katılmak için 1917 yılında Woodrow Wilson’ın başkan seçilmesini, bir başka değişle 56 yılın daha geçmesini beklemek zorunda kaldılar.Yemin töreninde pek çok devlet ve hükümet başkanının da yer alması beklenebilir ancak yapılan açıklamada hiçbir devlet başkanının çağrılmadığını, devletleri Washington’da bulunan elçilerin temsil edeceği açıklandı. Yine de yemin törenine pek çok ilginç isim davetli.Bu isimlerden biri ilk kez eşcinsel olduğunu açıklayan piskopos Rick Warren. Anglikan Kilisesi’nde büyük tartışmalar yaratan Warren tarihi törene yakından tanıklık edecek. Çin’in Siçuan eyaletindeki depreminin kurbanları için büyük bir kampanyaya ön ayak olan 16 yaşındaki Çinli Li Zizi de davetliler arasında. Ayrıca Sharon Stone, Halle Berry ve Will Smith gibi ünlüler de bulunuyor. Will Smith davete katılımıyla ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti: “Tarihi bir olaya tanıklık etme şansını kaçırmam.”Yemin töreni yalnızca büyüklerin değil, çocukların da ilgisini çekeceğe benziyor. Özellikle de Los Angeles’da yaşayan çocukların... Çünkü bu kentte bulunan Legoland’de hazırlanan tören maketi şimdiden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.Los Angelas Legoland'de hazırlanan Yemin Töreni maketi.Barack Obama, Beyaz Saray’a çıkma heyecanını yaşarken, yeni Firsy Lady Michelle Obama da yeni evlerindeki dekorasyon işlerine hız verdi. Beyaz Saray’ın başkan ailesi için özel hazırlanan bölümünün dekorasyonu Los Angeles’lı ünlü dekoratör Micheal Smith’e emanet edildi. Smith, Dustin Hoffman, Michelle Pfeiffer, Steven Spielberg, Cindy Crawford ve medya patronu Rupert Murdoch’ın dekoratörü olarak tanınıyor.3 km: Otomobillerin girişine kapalı tören alanının çapı137 km: Washington DC içinde tören alanına yapılacak otobüs seferlerinin toplam uzunluğu8249 dolar: Bir internet sitesinde açık artırmaya çıkarılan bir bilet için ödenen ücret5 bin: Tören alanında kurulacak portatif tuvalet sayısı8 bin: Törende görevli polis sayısı. Polislerin yarısı başka eyaletlerden gelecek.10 bin: Washington DC’ye yolcu taşıyacak otobüs sayısı28 bin: Tören platformundaki sandalye sayısı32 bin: Törende görevli askeri personel sayısı240 bin: Tören için basılan davetiye sayısı2 milyon: Töreni yerinde izlemesi beklenen kişi sayısı2 milyon: Yemin töreninin resmi sitesi, inaugural.senate.gov’un ziyaretçi sayısı3.5 milyon dolar: Tören platformunun maliyeti150 milyon dolar: Törenin tahmin edilen maliyeti200 milyon: Tüm dünyada töreni canlı izlemesi beklenen kişi sayısı