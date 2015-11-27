ABD'nin ilk kara birliği Suriye'ye girdi

ABD, IŞİD'e karşı operasyonları yürütecek ve IŞİD karşıtı güçleri eğitecek olan ilk kara birliğini Suriye'ye yerleştirdi. Kürt kaynaklarından aldığı bilgiye göre, askerler Suriye'ye Türkiye ve Kuzey Irak'tan geçiş yaptı.

Radikal’de yer alan habere göre, Kürt kaynaklar, Amerikan askerlerinin bir bölümünün Kobani'ye gittiğini açıkladı. ABD askerlerinin geri kalanıysa Haseke'ye gitti.

ABD askerleri Cerablus ve Rakka'ya yönelik saldırının planlamasına yardımcı olacak. Suriye'ye 50 askeri danışman gönderen ABD bu ülkeye ilk kara gücünü konuşlandırmıştı. ABD, IŞİD ile mücadele stratejisi kapsamında bölgeye askeri danışmanlar göndermeye geçen ay karar vermişti.