ABD'nin iki helikopteri havada çarpıştı





Afganistan'da ABD ordusuna ait iki helikopterin havada çarpışması sonucu 4 amerikan askeri öldü, 2'si yaralandı.



Amerikan askeri yetkililerince, “ülkenin güneyinde bu sabah meydana gelen olayın düşman ateşinden kaynaklandığının düşünülmediği” belirtildi.



Konuya ilişkin detaylı bilgi verilmezken, kazayla birlikte, ülkede Ekim ayında ölen Amerikan askerlerinin sayısı da 30'u aştı.



Yetkililer, ayrıca uluslararası barış gücünün ülkenin batısında sürdürdükleri bir operasyon sırasında da bir helikopterin düştüğünü kaydettiler. Söz konusu operasyonda yaklaşık 10 militanın öldürüldüğünü belirten yetkililer, düşen helikopterdeki personele yardım çalışmalarının başlatıldığını söylediler.

