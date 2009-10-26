T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'nin iki helikopteri havada çarpıştı

26 Ekim 2009 12:08

ABD'nin iki helikopteri havada çarpıştı


Afganistan'da ABD ordusuna ait iki helikopterin havada çarpışması sonucu 4 amerikan askeri öldü, 2'si yaralandı.

Amerikan askeri yetkililerince, “ülkenin güneyinde bu sabah meydana gelen olayın düşman ateşinden kaynaklandığının düşünülmediği” belirtildi.

Konuya ilişkin detaylı bilgi verilmezken, kazayla birlikte, ülkede Ekim ayında ölen Amerikan askerlerinin sayısı da 30'u aştı.

Yetkililer, ayrıca uluslararası barış gücünün ülkenin batısında sürdürdükleri bir operasyon sırasında da bir helikopterin düştüğünü kaydettiler. Söz konusu operasyonda yaklaşık 10 militanın öldürüldüğünü belirten yetkililer, düşen helikopterdeki personele yardım çalışmalarının başlatıldığını söylediler.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24