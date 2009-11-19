ABD'nin hayal kırıklığı

T24 - ABD yönetimi, Irak Başkan Yardımcısı Tarık el-Haşimi'nin seçim yasasını vetosu üzerine seçim hazırlıklarının askıya alınması karşısında hayal kırıklığını ifade etti.



BBC'nin haberine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ian Kelly, Iraklı liderleri ivedilikle harekete geçerek sorunu çözmeye çağırdı.



Irak Başkan Yardımcısı Tarık el Haşimi, meclisin haftalar süren tartışmalar sonrası 10 gün önce onayladığı seçim yasasını veto etti.



Sünni lider yasanın birinci maddesinin mecliste yeniden görüşülmesini istedi.



Bu madde işgali izleyen şiddet olayları yüzünden yurt dışına kaçan Iraklılara tahsis edilen sandalyelerle ilgili düzenlemeleri içeriyor.



Bu kişilerin çoğunun (özellikle de Bağdat'tan kaçanların) Sünni oldukları sanılıyor.



Tarık el Haşimi, ülkenin 2003'te ABD öncülüğünde işgali sonrası kaçıp yurt dışında yaşayan Iraklı seçmenler için mecliste sandalyelerin yüzde 5'i yerine yüzde 15'inin ayrılmasını istiyor.



Irak Seçim Komisyonu yetkilileri, el Haşimi'nin vetosu sonrasında seçim hazırlıklarını askıya aldıklarını açıkladılar.



Komisyon üyelerinden Kasım el Ebudi, vetonun seçimin muhtemelen erteleneceği anlamına geldiğini söyledi.



El Haşimi ise sorunun tek bir meclis oturumunda çözülebileceğine ve 18 Ocak civarında yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesini gerektirmeyeceğine inanıyor.

Talabani de değişiklik istemişti



Daha önce Fransız Haber Ajansı'na konuşan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani de seçim yasasında değişiklikler yapılması ve azınlıklara tahsi edilen sandalyelerin üç katına çıkarılması gerektiğini söylemişti.



Irak Anayasası gereği ülkede seçimler, Ocak ayı sonuna dek yapılmak zorunda.



Ancak BM Irak Özel Temsilcisi Ad Melkert, Irak'ta seçimlere ilişkin kaygıları olduğunu söylemişti.



Ad Melkert bu kadar kısa bir süre içinde organize edilip yapılacak bir seçimde, en temel standartlara uyulmasının dahi çok zor olacağını belirtti.



Melkert seçimlerin başarılı geçmesinin garantisi olmadığı uyarısında da bulunmuştu.



ABD, Irak'taki tüm muharip askerlerini Ağustos ayına kadar çekmeyi hedefliyor.



Irak'ta 18 Ocak'ta yapılması planlanan seçimler, bu sürece yönelik takvimde önemli bir adım olarak görülüyordu.