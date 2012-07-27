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Dünya

ABD'nin Halep'te 'katliam' kaygısı

ABD, Suriye hükümetine bağlı güçlerin ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te katliama girişmelerinden kaygı duyduğunu açıkladı

27 Temmuz 2012 13:01

ABD, Suriye’de üç milyon kişinin yaşadığı ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te hükümete bağlı güçlerin bir katliama girişmesinden endişe duyduklarını açıkladı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, “Halep'te bir katliam yaşanmasından endişe ediyoruz. Görünen o ki rejimin girişimi bu yönde“ açıklamasını yaptı.

Üç milyon kişinin yaşadığı Halep'te hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki yoğun çatışmalar altı günden beri devam ediyor. Hükümete bağlı güçlerin Halep'te muhaliflere tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla müdahale ettiği, diğer bölgelerden de buraya asker kaydırdığı bildiriliyor. Çatışmaların daha da şiddetlenmesinden endişe eden binlerce sivilin ise Halep'i terk ettiği kaydediliyor.

Muhalifler dün “kentin yüzde ellisini kontrol altında tuttuklarını” duyurdu. Devlet televizyonundaysa “ordunun Halep'te güvenlik ve düzeni yeniden sağladığı” haberleri yer aldı. Kentteki son durum ise bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nuland, Suriye'ye askerî bir müdahale seçeneğini dışlarken, şu anda gerekli olanın ülkede şiddeti daha da tırmandırmak değil, yatıştırmak ve siyasi bir geçiş sürecinin başlatılması olduğunu kaydetti.(Deutsche Welle Türkçe)

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