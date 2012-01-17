-ABD'nin Güney Kore'den İran talepleri SEUL (A.A) - 17.01.2012 - ABD, Güney Kore'nin İran'dan petrolü ithalatını azaltmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Robert Einhorn, Tahran yönetimine nükleer programı konusunda baskı kurabilmek için Seul yönetiminden İran'dan hampetrol ihracatını azaltmasını talep etti. Einhorn, ayrıca Güney Kore'den Tahran merkez bankasıyla ilişkilerini "gevşetmesini" istedi. Güney Kore, İranlı 200'den fazla grup ve kişiyle mali ilişkilerine kısıtlama getirmişti, ancak İran'dan petrol ithalatını kesme konusunda henüz karar bildirmedi.