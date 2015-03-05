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Dünya
Deutsche Welle

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi'ne bıçaklı saldırı

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Mark Lippert, başkent Seul'de bıçaklı saldırıya uğradı. Büyükelçiyi yüzünden ve bileğinden yaralayan saldırgan yakalandı.

05 Mart 2015 10:38


Büyükelçi Mark Lippert, Seul'deki Sejong Kültür Merkezi'nde bir konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki diplomatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis tarafından yakalanan saldırganın ismi Kim K. olarak açıklandı. 55 yaşındaki saldırganın 2010 yılında Japon büyükelçiye taşlı saldırı olayına da karıştığı bildirildi. Kore haber ajansı Yonhap, saldırganın "sol milliyetçi" bir örgüte mensup olduğunu duyurdu.

Obama'dan geçmiş olsun dileği

Saldırganın olay sırasında ABD ve Güney Kore'nin müşterek askeri tatbikatına tepki niteliğinde sloganlar attığı belirtildi. Bu hafta içinde düzenlenen tatbikat Kuzey Kore yönetimince de eleştiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı şiddet eylemini kınadı. Başkan Barack Obama, Büyükelçi Lippert'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Lippert, Güney Kore'deki görevine geçen ekim ayında başlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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