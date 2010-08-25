ABD'nin gizli bilgileri çalındı!

T24- ABD ordusu sistemlerine 2008 yılında Ortadoğu’daki bir üsteki bir bilgisayara takılan bir taşınabilir bellekle saldırı düzenlendiği ve gizli belgelerin yabancı istihbarat kurumlarının eline geçtiği resmi ağızlarca açıklandı.



Foreign Affairs dergisinde dün yayımlanan ve Pentagon’un sanal stratejisini tartışan bir makalede ABD Savunma Bakan Yardımcısı William J. Lynn, yabancı bir istihbarat ajansı tarafından taşınabilir belleğe yüklenen zararlı bir yazılımın ABD ordusunun Ortadoğu’da görevli Merkezi Komutanlık birimi tarafından kullanılan ağa bulaştığını ifade etti.



Lynn makalede, “Bu virüs yazılımı fark edilmeden hem gizli hem de gizli olmayan belgelerin yer aldığı sistemlere bulaştı. Böylece ABD ordusunun bilgilerinin yabancıların eline geçmesini sağlayan sanal bir köprü oluştu” dedi.



Lynn, “Bu bir ağ yöneticisinin en büyük korkusudur: Sessizce çalışan ve operasyon planlarını kim olduğu bilinmeyen düşmanların ellerine aktaran kötü bir yazılım” dedi.

AMAÇ TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKMEK



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, Bakan Yardımcısı’nın Savunma yetkililerinin bugüne kadar gizli tuttuğu bu olayı açığa çıkarma kararının, Pentagon’un ABD’nin bilgisayar sistemlerinin karşı karşıya olduğu tehditler konusunda Kongre’nin ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçladığına işaret etti.

Lynn’in Foreign Affairs dergisinde yazdıklarının bazıları daha önce de söylenmişti: Pentagon’un 15 bin ağı ve 7 milyon bilgisayarı her gün binlerce kez saldırıya uğruyor; yaşanan siber savaş asimetrik olduğu için Soğuk Savaş’ta geçerli olan karşılıklı korkutma modelleri burada uygulanamıyor, çünkü saldırganın kim olduğu belirlenemiyor.



Ancak Lynn’in yazdıklarında Savunma Bakanlığı’nın sanal stratejisiyle ilgili yeni detaylar da var. Bunlar arasında sisteme izinsiz giriş yapanların kimliğinin belirlenmesine izin verecek yolların geliştirilmesi de bulunuyor. Bu gelişme “aktif savunma” stratejisinin bir parçası.



RUSYA MI?

Lynn’in 2008’de yaşanan olayı açıklaması, bilgisayar uzmanları arasında düşmanların işine yarayabilecek bilgilerin açık edilmiş olması endişesini doğurdu. Pentagon yetkilileri Foreign Affairs makalesinin bir yabancı ülke istihbaratının ABD ordusunun gizli sistemlerine girdiği yönündeki ilk yazılı açıklama olduğunu söyledi.

2008 yılında Los Angeles Times, adının açıklanmasını istemeyen Savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırının failinin Rusya olabileceğini duyurmuştu.

Lynn, Pentagon’un saldırıyı karşılamak için düzenlediği Buckshot Yankee Operasyonu’nun ABD siber savunma stratejisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kasım 2008’de Savunma Bakanlığı taşınabilir belleklerin kullanılmasını yasakladı.

PENTAGON KORUNMASIZ OLDUĞUNU FARK ETTİ



Meselenin hassasiyeti dolayısıyla adının açıklanmasını istemeyen eski bir istihbarat yetkilisi, ordunun komuta ve kontrol sistemine girilmesinin önemli bir olay olduğunu belirtti. Yetkili, “Biz bu yolla savaşa giriyoruz. Eğer sisteme girerseniz ‘sağa dön’ yerine ‘sola dön’, ‘yukarı çık’ yerine ‘aşağı in’ emrini verebilirsiniz” dedi.

Yetkili özetle, “Pentagon ne kadar korunmasız bir durumda olduğunu fark etmeye başladı ve bununla başa çıkmak için neler yapılması gerektiğini gösteriyor” dedi.