ABD'nin "gelmeyin" dediği göçmenler yollarına devam ediyor

El Salvador’dan yola çıkıp ABD'ye gitmeye çalışan yeni bir grup göçmen daha, pazar günü Guetamala’ya geçti. Hali hazırda binlerce orta Amerikalı, ABD sınırına doğru göç yolculuklarına devam ediyorlar.

300 kadar El Salvadorlu göçmen Pazar günü başkent San Salvador’dan yola çıktı.

13 Ekim’de Honduras’ın San Pedro Sula şehrinden yürüyüşe geçen ve sayıları binin üzerinde olan grup, zamanla kalabalıklaştı. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü’nün verilerine göre Guatemala ve Meksika’yı geçen grubun sayısı kesin olmamakla birlikte 22 Ekim itibariyle 7 bini buldu. Kalabalık grup şu an Meksika’nın güneyinde bulunuyor.

Pazar günü Meksika ile Guetamala sınırında bir başka göçmen grup da polisle çatıştı. Meksika sınırında polisin göçmen grubu durdurmak için plastik mermi kullandığı, bu esnada 26 yaşındaki Honduraslı göçmen Henry Adalid’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölge Sağlık Ekibi yetkilisi Beatriz Marroquin yaptığı açıklamada olaylarda 6 polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Yaklaşan 6 Kasım ara seçimleri öncesi Trump yönetimi ABD'ye doğru seyahat eden göçmenlerle ilgili sert mesajlar veriyor ve bu kişilere ülkelerine geri dönmeleri çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak yaptığı açıklamada ABD-Meksika sınırını kapatacağını ve sınıra asker göndereceğini söyledi. Cuma günü de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, sınırda askerlerin görev alması konusunda gerekli yetkilendirmeleri yaptı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de, "Başkan Trump, bu ülkeye yasal olarak gelmenin yolları olduğuna dikkat çekiyor. Bunun dışındaki hiçbir girişe asla müsamaha edilmeyecek ve buna engel olmak için her türlü imkan ve yetki masadadır ve seferber edilecektir" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’ten yapılan açıklamada göçmen konvoyları içerisinde 2300 kadar çocuğun bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi. UNICEF bu çocukların sağlık hizmetleri, temiz su ve temizlik maddelerine ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti.